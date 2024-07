Maripily sobre Clovis: “Como sucedió en ‘La casa’, en la obra tampoco voy a fingir”

El 7 de septiembre, según un comunicado de prensa, la producción llegará a The Hanover Theatre and Conservatory for the Performing Arts, en Connecticut.

“Estoy feliz del éxito de este primer ciclo de presentaciones en Puerto Rico. Fueron 12 mil personas en seis funciones ‘sold out’. Me siento agradecida y bendecida del respaldo y de la aceptación del público. Ahora arrancamos con el segundo ciclo en Orlando, Nueva York, Massachusetts y Puerto Rico”, dijo Rivera en declaraciones escritas.

La propietaria de Pompis Store aprovechó para expresarse mediante declaraciones escritas sobre la decisión del actor mexicano Clovis Nienow, quien ayer hizo pública su salida de la obra al sentir que se cruzó la línea del respeto en contra de su pareja sentimental, la modelo venezolana Aleska Génesis.

“Entiendo perfectamente la determinación de Clovis y le agradezco que haya estado disponible como invitado de estas seis funciones. Él ha sido parte de este primer y exitoso ciclo de presentaciones. Puedo comprender perfectamente que se sienta incómodo, pero como sucedió en ‘La casa’, en la obra, tampoco voy a fingir”, sostuvo la actriz, al mismo tiempo que destacó que no cambiará “el contenido de la obra porque su novia así lo quiera. Su novia, en lugar de apoyarlo, ha preferido querer llamar la atención, tratar de opacarlo y manipularlo”.

Rivera agregó que “desde la primera función hice mis expresiones contra ella, me responsabilizo de las mismas y me sostengo. Lo hice frente a ella sin esconderme, a diferencia de él, que nunca mostró inconformidad. Si algo me caracteriza es ser un libro abierto, una mujer frontal que aborrece las hipocresías y eso es lo que el público quiere ver”.

“Con Clovis hablé antes de comenzar la primera función, él había ensayado varias veces y sabía perfecto el contenido de la obra. Estuvo ahí en seis funciones y nos se quejó. En presencia de otros compañeros me reuní con él sobre la visita de su novia porque sabía que era una provocación y sobre el contenido de la obra, y aunque no acepté hacer un encuentro con ella y fingir una buena relación como se me solicitó, se le brindó el espacio y las atenciones. A Clovis lo complacimos en todo y en todo se le ofreció el mejor de los tratos, se atendieron todas sus necesidades y se le dio el amor y el cariño que se merece. Como siempre he dicho, a Clovis lo quiero como un hijo, respeto su relación y aquí estaré cuando me necesite. Yo espero que sea feliz con su pareja o con quien sea”.

La empresaria afirmó que le brindó una oportunidad a Nienow. “Ya él había cancelado un proyecto antes con otros compañeros en Miami, lo hice parte de este proyecto porque lo quiero mucho. Sobre las próximas funciones no teníamos ni tenemos ningún acuerdo con él. Claro, que nos gustaría tenerlos a todos, pero conocíamos que él no podría estar, por eso no hay acuerdo de nada con él. La obra está escrita y adaptada para la participación de varios invitados porque conocíamos también los compromisos de todos, en especial de Adame, quien estará cumpliendo con un ‘reality show’ en las próximas fechas. En estas seis funciones tuvimos a Clovis, (Rodrigo) Romeh y (Alfredo) Adame. En las próximas funciones del segundo ciclo también tendremos otros invitados de lujo que anunciaremos próximamente”.