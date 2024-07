Drama de la vida real en “La casa de Maripily: ¡Se vale tó!’”: Clovis Nienow renuncia a la obra por respeto a Aleska Génesis

“Cruzaron el respeto y los límites. Yo en la segunda obra (función) me pude haber ido, pero por respeto al público no lo hice”, sostuvo Clovis, quien de inmediato fue interrumpido por Aleska.

“Fuiste demasiado profesional, mi amor, pero realmente era para no ir más a esa obra. Por eso yo me regresé al otro día (Miami) y me iba a regresar con Clovis... pero dije: ‘primera y última obra que voy’. Regresé al otro día a Miami porque no voy a seguir apoyando el maltrato y el abuso, ya es momento de marcar un límite”, reveló Aleska, quien añadió que fue la propia Maripily quien la invitó a Puerto Rico y se molestó porque desfiló en la pasarela de Luis Antonio en el evento San Juan Moda.

“Por dentro me estaba muriendo con todas las faltas de respeto que empezó a decir esa señora y pienso que es momento de cortar todo tipo de relación con ella. Yo la perdono por todos los insultos y por tratar de humillarme y de que Puerto Rico me pitara y se burlara de mí”, añadió Aleska.

“Muchas cosas no estaban en el libreto y se lo compartí al director. El día que Aleska fue, fueron faltas de respeto que me quedé en blanco en el escenario... Me siento triste y decepcionado. Yo llegaba a la obra y lo único que quería era irme. Algunos dicen que no era el momento de llevar a Aleska, el momento lo no lo decide nadie”, puntualizó Clovis dejando entrever que el libreto escrito por Miguel Morales se modificó ante la presencia de Aleska en la primera función.