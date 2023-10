Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido en el ámbito musical como Daddy Yankee, ostenta el título de “el rey del reguetón”, otorgado por los críticos y los fanáticos de sus canciones. Aun así, el exponente de 46 años ha intentado mantener su vida personal en lo privado y lejos de los medios de comunicación.

Desde hace unos días, sin embargo, su nombre, y el de su esposa, Mireddys González, han acaparado los titulares por, supuestamente, haber terminado su relación sentimental de 30 años. El drama comenzó cuando “La Jefa”, como nombran a la empresaria, acudió a sus redes sociales con algunos mensajes que, según alegan sus seguidores, fueron indirectas para el intérprete de “Gasolina”.

“En mi curriculum voy a poner: ‘experta en sospechar cosas que después resultan ser ciertas’”, decía uno. “No se trata de quién es bueno en tu cara, sino de quién es leal a tus espaldas”, expresó en otro. “Cuando ofendas a alguien, clava un clavo en la pared. Cuando te disculpes, sácalo, entonces entenderás que siempre quedan huecos”, subrayó en un tercer mensaje.

El programa de variedades “En casa con Telemundo”, conducido por Carlos Adyan, Aleyda Ortiz, Chiky Bombóm y Andrea Meza, fue uno de los primeros espacios que descubrió que la situación podría ser más intensa de lo que parece, pues la pareja dejó se seguirse en la red social Instagram.

A lo anterior se sumó que, hace dos días, Jessaelys Ayala, hija de la pareja, expresó algunos de sus sentimientos justo cuando se especula que sus padres atraviesan una crisis matrimonial.

“Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”, escribió el miércoles la joven de 27 años sobre un fondo completamente negro.

Además, publicó una “selfie” en la que hizo un gesto que podría considerarse como de tristeza o preocupación.

Ayer, Ayala Rodríguez reapareció con una sonrisa de oreja a oreja y frente al mar tras el escándalo que rodea su relación con González.

“Neon en acción”, escribió el artista junto a una foto ataviado con un “look” playero. “Me enorgullece anunciar que la nueva serie ya está disponible”.

“Neon” es una serie de Netflix que sigue a “Santi” (Tyler Dean Flores), un chico que busca el estrellato en el mundo del reguetón. Para sobresalir en la escena musical de Miami, el joven necesitará suerte y ayuda de expertos del negocio de la música para hacer realidad sus sueños.

Hoy, por otra parte, González, mostró emocionada el cartel de la serie e hizo eco a los mensajes de otras personas que también mostraron apoyo al puertorriqueño. “Preparadísima para verla. No molestar”, solicitó.

La reacción de la esposa de Daddy Yankee fue visto como un gesto cargado de amor que debilita lo que se ha dicho hasta ahora de su posible ruptura. El exponente y la empresaria, mientras tanto, no han confirmado ni desmentido su separación. ¿Será chisme o realidad?