La presentadora peruana Laura Bozzo, que se ha visto envuelta en un escándalo en México por evasión de impuestos, reapareció en sus redes sociales en las últimas horas.

Bozzo, de 70 años, compartió una foto con sus padres acompañada por un texto en el que aseguraba que “jamás evadió impuestos”.

“Les prometo hasta el cielo que mi nombre quedará limpio, jamás evadí impuestos esto fue una auditoría del 2012 los contadores me estafaron, nunca vendí una casa embargada y lo probaré perdónenme por ser tan irresponsable, estos tres meses han sido una pesadilla, pero aprendí y confío en las autoridades y sobre todo en Dios que no me suelta la mano”, escribió.

Momentos después, la controvertida presentadora eliminó la publicación.

Laura Bozzo está acusada de evadir el pago de impuestos por una suma que asciende a 60,000 dólares (unos 13 millones de pesos mexicanos).

El delito fiscal del que está acusada podría tener una pena de entre 3 y 9 años de cárcel.