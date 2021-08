Ciudad de México— Un juez federal solicitó la detención de la presentadora peruana de televisión Laura Bozzo, buscada por presuntamente haber cometido un delito fiscal.

Un funcionario federal, que pidió no ser identificado como condición para hablar del caso, dijo el miércoles a The Associated Press que se pidió el arresto debido a que la presentadora incumplió un fallo de un juez que días antes le inició un proceso y le ordenó presentarse voluntariamente a prisión.

Bozzo no se presentó, por lo que ahora será buscada para ser detenida.

La presentadora tiene un adeudo fiscal por casi 13 millones de pesos (más de 650,000 dólares), dijo el funcionario.

Según el procedimiento, la Fiscalía General de la República también solicitará a la Interpol la emisión de una ficha roja de búsqueda internacional, en caso de que Bozzo se encuentre fuera de México.