En una movida que ha despertado interés, el popular bloguero y empresario Logan Paul anunció recientemente que se mudará a Dorado, Puerto Rico, dejando atrás la ciudad de Los Ángeles, donde residió por los pasados años.

El anuncio fue hecho en su podcast “Impaulsive”, donde detalló las razones por las que seleccionó la isla como su destino final para asentarse. “Fui hasta Puerto Rico para explorarla, y me enamoré del lugar”, explicó Paul en el programa. “Obviamente, soy impulsivo y confío en mi instinto. Siento que la mudanza es el cierre de un capítulo y la apertura de uno nuevo”.

Según explicó esta celebridad de las redes sociales, también visitó lugares como Miami y Texas para tenerlos en cuenta para la mudanza, pero fueron descartados. Descartó Miami porque no le gustó la vibra de las personas por solo querer estar en fiestas y porque encontró que no estaban tomando en serio la situación del COVID-19. “Parecía que en Miami no existe el COVID-19”, expresó. En el caso de Texas, al estar allí se sentía que estaba en el medio de la nada, al igual que lo sintió en Puerto Rico, pero con la única diferencia de que en el estado tejano pagaría muchos más impuestos que en la isla. Además de eso, dejó claro que le encantó la isla, sobre todo “el paraíso en la tierra que es Dorado”.

PUBLICIDAD

Este joven de 25 años comenzó a hacer videos para la desaparecida plataforma Vine y luego comenzó a hacer contenido para YouTube, ganando muchos seguidores de paso. Sin embargo, Paul ganó notoriedad en 2017 luego de que mientras estaba de viaje por Japón visitó el área de Aokigahara, mejor conocido como el “bosque de los suicidios“ y se grabó junto al cadáver de una persona que se había ahorcado en el lugar. La avalancha de mala publicidad, llevó a que Paul pidiera disculpas públicas y comenzara a buscar maneras de rehacer su imagen.

Desde entonces, el artista ha participado en varias series como “Law & Order: Special Victims Unit” y “Bizaardvark”, así como en las películas “The Thinning” (2016) y “The Thinning: New World Order (2018). Actualmente, su proyecto más importante es el podcast “Impaulsive”, que comenzó en noviembre de 2018, y en el cual tiene actualmente 2.8 millones de seguidores en YouTube.

El bloguero también ha tratado de cantar, grabando varios sencillos a partir del 2016. Por su parte, desde el 2018 comenzó a entrenar como boxeador, peleando en dos ocasiones contra el inglés conocido como KSI, otro bloguero, rapero y actor. El primer combate amateur terminó en empate y el segundo fue ganado en una decisión dividida por KSI.

A mediados de este año se anunció que Paul iba a enfrentar en una pelea de exhibición al excampeón Floyd Mayweather que debía tomar lugar ahora en febrero, pero más adelante se canceló. Mientras visitó la isla, Iván Calderón, excampeón puertorriqueño y ahora entrenador de boxeo, posteó en sus redes sociales varias fotos junto a Paul, quien estuvo en su gimnasio en Guaynabo.

PUBLICIDAD

Durante su estadía en la isla, Logan estuvo acompañado por su hermano Jake, quien también es toda una celebridad en las redes sociales y las plataformas digitales, pero que ha tenido muchas más controversias debido a su comportamiento.

Desde que comenzó a subir material a Vine y YouTube, Jake, de 24 años, ha participado de acrobacias arriesgadas, ha mostrado material inapropiado, fue despedido del programa de televisión “Bizaardvark”, de Disney, y ha sido acusado de allanamiento de morada y reunión ilegal. En julio de 2021, llevó a cabo una fiesta multitudinaria en su mansión en Calabazas, California. Luego de que él y sus invitados postearan vídeos en las redes sociales, donde aparecían sin mascarillas y sin distanciamiento social, hubo un gran revuelo donde hasta la alcadesa de la ciudad expresó su coraje ante el acto. Más adelante, en una entrevista realizada en noviembre, el joven volvió a llamar la atención al decir públicamente que el COVID-19 era un “engaño” y que el 98% de las noticias sobre el COVID-19 eran falsas.

Al igual que su hermano Logan, Jake también comenzó una carrera como boxeador aficionado en 2018 y se ha mantenido entrenando y recibiendo ofertas para pelear. El combate más reciente fue contra el exbaloncelista Nate Robinson, a quien noqueó en el segundo asalto, luego de conectar un potente derechazo. Esto llevó a que ganara notoriedad en el mundo del boxeo. Se desconoce si Jake también se mudará a Puerto Rico.