Se acerca la fecha de la coronación del rey Charles III y se ha anunciado que el tenor Andrea Bocelli, la banda británica Take That, la cantante Katy Perry o Lionel Richie son algunos de los más de una veintena de artistas que participarán en el concierto de la coronación en el castillo de Windsor.

Los festejos por la coronación de Charles III durarán tres días, incluido un concierto oficial en el castillo de Windsor tras lo que irán los demás. Pero si hay algo que define la lista de la celebración de la coronación de Charles III de Reino Unido es el eclecticismo.

En el concierto ante el monarca británico actuarán las estrellas de ópera, el italiano Andrea Bocelli, el bajo-barítono galés Sir Bryn Terfel, la cantautora Freya Ridings y el compositor de soul clásico Alexis French y será ante unas 20,000 personas.

Los actos y festejos musicales organizados por la BBC, tendrán lugar el domingo 7 de mayo, al día siguiente de la coronación en la abadía de Wenstmister, el 6 de mayo.

La estrella italiana de ópera Bocelli interpretará frente a Charles III algunos de los temas más emblemáticos que tantos éxitos le han aportado: “He tenido el gran honor de cantar para Su Majestad la Reina Elizabeth II en varias ocasiones. Ahora es otro gran honor que me pidan actuar en el concierto de coronación del Rey Charles III, -ha declarado el músico-. Mi alegría y emoción se multiplican cuando tengo la oportunidad de hacer un dueto con mi querido amigo y excelente barítono, Sir Bryn Terfel, interpretando una canción icónica de amor y solidaridad colectiva”.

Entre las actuaciones que han sido confirmadas se espera también a Lionel Ritchie, Take That y Katy Perry.

La cantante Katy Perry

Por su parte la banda británica, Take That, contará con tres de sus cuatro miembros originales: Gary Barlow, Howard Donald y Mark Owen, en el que será su primer espectáculo en directo desde hace cuatro años, cuando tocaron en su último directo, por lo que será la mejor ocasión para volver.

Igual de emocionada ha declarado sentirse Katy Perry por actuar, así como por apoyar a The British Asian Trust, una organización benéfica fundada por el Rey cuando era Príncipe de Gales. La ONG de la que Perry es embajadora trabaja para luchar contra la pobreza y sus consecuencias en el sur de Asia, y para recaudar fondos para acabar con el tráfico de menores.

Inicialmente la lista en cuestión contaba con 28 actuaciones, pero una, la del rapero Dizzee Rascal, tras ser condenado por malos tratos, ha caído.

Y según explica la cadena británica, la elección ha sido realizada con la intención de “celebrar a los artistas británicos y de la Commonwealth antes de la próxima coronación”. Sin embargo, de los 56 miembros que componen la Mancomunidad de Naciones, solo hay representantes musicales de tres estados miembros.

Como corresponde en estos tiempos, se añade un coro que actuará en la coronación formado por cantantes aficionados de todas partes del Reino Unido, incluido coros de refugiados, grupos de canto LGBTQ+ o coros de sordos, un coro que aparecerá junto a un coro virtual, formado por cantantes de todos los países de la Commonwealth.

LOS QUE DIJERON NO AL CONCIERTO

Pero hasta a un rey, o un acto de esta envergadura se declina su asistencia. Este ha sido el caso de grandes nombres del panorama musical como Elton John. El cantante ha tenido que rechazar acudir a la coronación de Charles III “por conflicto con su agenda”, concretamente por que le coincidía con otro compromiso.

La lista sigue con artistas como Harry Styles, Ed Sheeran, Robbie Williams o las Spice Girls que han declinado la invitación. Y el caso más llamativo, el de Adele que se atrevió a responder -dicen- a la invitación con un rotundo “no”. En el caso de Ed Sheeran, el cantante ya participó en el desfile del Jubileo de Platino de Elizabeth II.

Adele anunció que extenderá su temporada de conciertos en Las Vegas.

El sábado 6 de mayo tendrá lugar el acto principal en la abadía de Westminster, mientras que el domingo 7 se celebrará el concierto de la coronación de Charles III en el Castillo de Windsor y contará con “una orquesta de talla mundial que interpretará los temas musicales favoritos de algunos de los artistas más importantes del mundo”, tal y como se especificó hace unas semanas en un comunicado real.

El concierto de coronación se podrá seguir a través de la señal de televisión de la BBC y de manera online para todos los que se encuentren fuera del Reino Unido.

Unos actos musicales que será seguida por miles de personas, ya no solo en directo, sino a través de la televisión.

Al concierto están invitadas unas 20,000 personas entre las que se esperan que asistan voluntarios de las asociaciones benéficas en las que colaboran los reyes de Inglaterra. Para el concierto se espera el acceso de todo el público que se haya hecho con las entradas.

Contará “con una orquesta de talla mundial que interpretará los temas musicales favoritos de algunos de los artistas más importantes del mundo”. Habrá actuaciones de bailarines y muchos efectos especiales en el jardín del castillo.

Un fin de semana tan festivo y solemne para los británicos amantes de las tradiciones, que incluirá el lunes 8 de mayo como festivo nacional, como día de La Gran Ayuda o The Big Help Out, en el que se anima a la gente a participar en programas de voluntariados.

EL GRAN ACTO DEL AÑO

El sábado será el momento de la ceremonia principal en la Abadía de Westminster, pero no será el único evento llamativo de esta celebración. Será el momento en el que el rey tome posesión de forma oficial del título ya que es rey desde hace ocho meses, desde la muerte de su madre, Elizabeth II. El pasado 8 de septiembre de 2022 la reina más longeva en el cargo falleció a los 94 años.

Y la fecha, el 6 de mayo, nada casual: en 1952, ese mismo día, Elizabeth II fue proclamada monarca tras la muerte de su padre.

Amalia González Manjavacas / EFE