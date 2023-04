Muchos recuerdan a la actriz mexicana Paty Navidad por su papel de “Alicia Ferreira” en la telenovela “La fea más bella”. Sus apretados corsés, su cabello rubio y su falta de empatía por “El club de las feas”, todavía arrancan carcajadas cuando se retransmite la producción protagoanizada por Angélica Vale.

Otros, sin embargo, la identifican como una figura polémica. Entre sus opiniones sobre el cambio climático, señalamientos en Televisa y el COVID-19, la también cantante ha pasado sus últimos años vetada en las redes sociales y alejada del ojo público.

Su ausencia finalizó este 2023, cuando el 17 de enero ingresó a “La casa de los famosos 3″. Más allá de demostrar sus excelentes dotes culinarios y artísticos, Ana Patricia Navidad Lara, nombre de pila de la multifacética, se ha destacado por estar envuelta en la mayoría de los escándalos de esta edición.

PUBLICIDAD

Repasamos algunos de los problemas que Navidad ha enfrentado a lo largo de su carrera artística:

Hace unos años, a través de su cuenta de Twitter, la mexicana de 49 años escribió algunos mensajes que de inmediato la convirtieron en tendencia, pues había quienes la atacaban y otros que defendían su postura. En aquel entonces, Navidad compartió un video según el cual más de 30 mil científicos aseguraban que el calentamiento global era una mentira.

Ante los señalamientos que recibió dijo que “el cambio climático es uno de los puntos más fuertes para manipularnos el cual es mentira y si fuera ‘verdad’ no es ‘culpa’ del hombre, sino debido a sus experimentos nucleares, químicos y su arma HAARP con la que provocan destrucción como terremotos, huracanes, etc”.

En marzo de 2019, la natural de Culiacán, Sinaloa, respondió en Twitter a un mensaje en donde se le señalaba por supuestamente haberse relacionado con un ejecutivo de Televisa para obtener beneficios.

Todo surgió a raíz del apoyo que la actriz mostró a Andrés Manuel López Obrador desde que era candidato a la presidencia de México.

Desde la cuenta de Twitter de un usuario llamado Luis Cabeza, que en su perfil decía ser director de Recursos Humanos en Televisa, Navidad recibió un mensaje relacionado con su apoyo al presidente mexicano.

“¿A falta de exclusividad ya le entras mejor al chayote?”, se preguntó Cabeza.

“Paty”, como cariñosamente le llaman, no se quedó callada y respondió:

“Nunca me he prostituido, mi dignidad jamás ha estado en venta. Tengo valores e integridad y mi honestidad habla por mi, por eso apoyo abiertamente la que considero justo,no cabe duda que cada quien habla por lo que es,si usted se vende no quiera bajar a su nivel a los demás”.

PUBLICIDAD

Sin duda, uno de los asuntos en los que Navidad dio más de qué hablar fue cuando se presentaba en un programa en vivo y durante su “show” un objeto cayó de su vestimenta y se dijo que se trataba de una toalla femenina.

Como de costumbre, la artista aclaró que se trataba de un pañuelo desechable, pero en redes sociales se desataron los comentarios acerca del incidente.

“Traía medias y traía ‘shorts’. Otra cosa, traía 10 Kleenex, si se hubieran salido los 10 hubieran dicho que se soltó la caballeriza completa y no. Creo que no hace una diferencia que un Kleenex se cae, una toalla sanitaria se cae, es algo completamente natural”, explicó.

En “La casa de los famosos” el nombre de Paty Navidad también ha sido uno de los más mencionados. Cuando llegó Samira Jalil, quien demostró tener una personalidad frontal frente al resto de los concursantes, la actriz tuvo su primera discusión fuerte en el “reality show” de Telemundo por el tema de la comida.

Todo comenzó cuando la actriz agarró comida “de más”, algo que no le pareció a la “influencer” y le reclamó por “comerse todo” sin pensar en la mayoría y priorizando a sus amigos.

“Has agarrado cinco ya. Nunca repartes, al fin y al cabo, somos 14 bocas. No por mí, es que no reparten equitativamente, nombraste a Dania, a ti, a Pepe y a no sé quién”, expresó Jalil visiblemente molesta.

Anoche, como parte de la dinámica de preguntas enviadas por el público, quedó en evidencia el distanciamiento y las discrepancias entre los habitantes de la casa, sobre todo entre Navidad y la puertorriqueña Madison Anderson Berríos.

PUBLICIDAD