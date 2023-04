El reencuentro entre Dania Méndez y Madison Anderson Berríos que coordinó anoche la producción de “La casa de los famosos 3″ de Telemundo, al parecer, no fue del agrado de muchos. Desde la transmisión en directo de la conversación, puertorriqueños y televidentes de otras partes del mundo han acudido a las redes sociales para expresar su descontento.

Lo anterior también ha tocado los sentimientos de algunas figuras de la clase artística. Nashali Enchautegui, Joyce Giraud y Olga Tañón, también han levantado su voz a favor de la Miss Universe Puerto Rico 2019.

Las palabras de “La Mujer de Fuego”, por su parte, han sido compartidas por muchos que piensan lo mismo que ella.

“Qué horror. El querer arrojar por un barranco y a empujones a Madison me parece un acto cobarde e irrespetuoso por parte de todos los involucrados en este programa. Acaben de reconocer que es la mejor, caraj... Batallón de Madison, al ataque”, manifestó.

Anoche, durante el “show” nocturno conducido por el presentador guatemalteco Héctor Sandarti y la periodista mexicana Jimena Gállego, los televidentes fueron testigos del tercer regreso de la “influencer” mexicana a la casa de “La Jefa”. Antes de ser eliminada, la también presentadora protagonizó el reconocido “intercambio internacional explosivo” con la producción de “Big Brother Brasil”.

“Me decepcionó, fíjate, porque la creía más dulce. No estoy de acuerdo con el ego y la soberbia. Hay que tener humildad, yo creo que hay que tener humildad siempre, siempre”, fueron algunas de sus palabras antes de ir a enfrentar a la boricua.

“Vengo a entregarte esto. (Los pendientes que Anderson Berríos le prestó la noche anterior.) También vengo a platicar contigo, tómalo como un consejo. Cuando tú vuelvas a ser nominada y vuelvas a regresar por ese SUM, te pido que no seas tan soberbia y que seas humilde”, manifestó la eliminada mientras la boricua escuchaba.

Tras repetirle lo mismo -al menos- en tres ocasiones, la primera finalista en Miss Universe 2019 le contestó. “Ahora yo voy a contestar porque te escucho y estoy recibiendo todo lo que me estás diciendo en buena fe, pero cuando yo regresé a la casa tomé la decisión de no celebrar tanto para respetar y no lastimar a más gente. Entonces, para mí, eso es humildad”, sostuvo.