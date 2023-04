Para los seguidores de “La casa de los famosos” de Telemundo, esta tercera temporada ha sido un vaivén de emociones que ha trascendido más allá de las galas de eliminación que se celebran todos los lunes. Mientras algunos intentan descifrar el plan de la cadena de televisión de habla hispana, los acontecimientos dentro de la popular mansión son la orden del día en redes sociales y programas dedicados a la industria del entretenimiento.

Anoche, durante el “show” nocturno conducido por el presentador guatemalteco Héctor Sandarti y la periodista mexicana Jimena Gállego, los televidentes fueron testigos del tercer regreso de la “influencer” mexicana Dania Méndez a la casa de “La Jefa”. Antes de ser eliminada, la también presentadora protagonizó el reconocido “intercambio internacional explosivo” con la producción de “Big Brother Brasil”.

La gala, dedicada al paso de Méndez por la competencia, estuvo plagada de enfrentamientos. El “influencer” mexicano Rey Grupero y el empresario cubano Osmel Sousa no se guardaron sus sentimientos y despotricaron contra la decimoprimera eliminada de esta edición. Asimismo, hubo un segmento dedicado al romance que vivió junto al galán de telenovelas Arturo Carmona.

Los ánimos, sin embargo, comenzaron a caldearse cuando la exintegrante del “reality” “Acapulco Shore” arremetió contra la modelo boricua Madison Anderson Berríos. Todo empezó cuando le preguntaron con qué habitantes tendrá una amistad fuera de la casa. Patricia Navidad, José Rodríguez y Raúl García completaron la lista de la mexicana.

Sobre Madison opinó: “Me decepcionó, fíjate, porque la creía más dulce. No estoy de acuerdo con el ego y la soberbia. Hay que tener humildad, yo creo que hay que tener humildad siempre, siempre”, fueron algunas de sus palabras.

Casi al concluir el programa, a Sandarti, según expresó, se le ocurrió preguntarle a Méndez si había alguien dentro de la casa a quien quisiera decirle algo. La “influencer” sonrió y mencionó el nombre de “Madie”, como cariñosamente le llaman a la exreina de belleza en la competencia.

“Oh, my God! ¿Cómo tú estás mamita? Te ves bella”, reaccionó Anderson Berríos al recibir la visita de Méndez en el patio exterior de la “suite del líder”. De hecho, así fue como la puertorriqueña, finalmente, pudo subir a la habitación exclusiva.

“Vengo a entregarte esto. (Los pendientes que Anderson Berríos le prestó la noche anterior.) También vengo a platicar contigo, tómalo como un consejo. Cuando tú vuelvas a ser nominada y vuelvas a regresar por ese SUM, te pido que no seas tan soberbia y que seas humilde”, manifestó la eliminada mientras la boricua escuchaba.

Tras repetirle lo mismo -al menos- en tres ocasiones, la primera finalista en Miss Universe 2019 le contestó. “Ahora yo voy a contestar porque te escucho y estoy recibiendo todo lo que me estás diciendo en buena fe, pero cuando yo regresé a la casa tomé la decisión de no celebrar tanto para respetar y no lastimar a más gente. Entonces, para mí, eso es humildad”, sostuvo.

Tras una conversación que se extendió por casi 10 minutos, Anderson Berríos regresó a la mansión donde confrontó a sus compañeros de una manera respetuosa, madura y contundente. Cabe destacar que la acción de la puertorriqueña cambió el formato del programa de ayer, cuando tuvieron que suspender la “prueba del líder” para atender la situación.

En las redes sociales, de igual manera, los mensajes de apoyo y solidaridad hacia la exreina no se hicieron esperar. Muchos, también, cuestionaron a la producción sobre hasta qué punto es necesario provocar el sufrimiento de un participante por el anhelado premio de $200,000.