Oriana Marzoli se declara fanática de Ivy Queen

En una noche donde la sororidad y el talento latino fueron protagonistas, la alfombra de los Billboard Mujeres Latinas 2026 fue testigo de un cruce generacional icónico: Oriana Marzoli, la reina indiscutible de la telerrealidad, rindió pleitesía a la pionera del reguetón, Ivy Queen.

A través de las redes sociales de Telemundo, canal oficial del evento, la exhabitante de “La casa de los famosos 6″ demostró su admiración por la exponente boricua.

“La presentación de Ivy Queen, obviamente lo que esperábamos. O sea, una reina en toda regla. O sea, no ha decepcionado, por supuesto que no. O sea, las expectativas las tenías altas, pero ha superado. O sea, maravillosa, histórica”, dijo Marzoli.

De inmediato, la publicación se llenó de elogios para la presentadora venezolana, quien lució impecable. Desde boricuas hasta personas de distintas partes del mundo tuvieron palabras de admiración para “la reina”.

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Ivy Queen fue una de las grandes protagonistas al recibir el prestigioso premio Pionera. El exponente colombiano, Feid, fue el encargado de entregarle el galardón, describiéndola como la “reina indiscutible del reguetón”. Además, destacó su carácter y letras transgresoras.