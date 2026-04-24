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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Oriana Marzoli se declara fanática de Ivy Queen

Ambas personalidades participaron anoche de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026

24 de abril de 2026 - 5:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Oriana Marzoli e Ivy Queen en la alfombra rosa del evento. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

En una noche donde la sororidad y el talento latino fueron protagonistas, la alfombra de los Billboard Mujeres Latinas 2026 fue testigo de un cruce generacional icónico: Oriana Marzoli, la reina indiscutible de la telerrealidad, rindió pleitesía a la pionera del reguetón, Ivy Queen.

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A través de las redes sociales de Telemundo, canal oficial del evento, la exhabitante de “La casa de los famosos 6″ demostró su admiración por la exponente boricua.

“La presentación de Ivy Queen, obviamente lo que esperábamos. O sea, una reina en toda regla. O sea, no ha decepcionado, por supuesto que no. O sea, las expectativas las tenías altas, pero ha superado. O sea, maravillosa, histórica”, dijo Marzoli.

De inmediato, la publicación se llenó de elogios para la presentadora venezolana, quien lució impecable. Desde boricuas hasta personas de distintas partes del mundo tuvieron palabras de admiración para “la reina”.

Ivy Queen fue una de las grandes protagonistas al recibir el prestigioso premio Pionera. El exponente colombiano, Feid, fue el encargado de entregarle el galardón, describiéndola como la “reina indiscutible del reguetón”. Además, destacó su carácter y letras transgresoras.

Carlota Vizmanos subió al escenario para presentar y entregar el prestigioso galardón de Mujer del Año a la estrella global Rosalía.Al aceptar su galardón, habló sobre el "malabarismo" que enfrentan las mujeres para equilibrar su vida personal y profesional, instando a las nuevas artistas a no tener miedo de ser auténticas y "raras".Gloria ofreció unas palabras centradas en la unificación, la reflexión y el amor. Destacó que "el amor vence al odio" y agradeció profundamente a sus seguidores por acompañarla durante décadas.
1 / 27 | Revive lo mejor de Billboard Mujeres Latinas en la Música. Carlota Vizmanos subió al escenario para presentar y entregar el prestigioso galardón de Mujer del Año a la estrella global Rosalía. - Telemundo
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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