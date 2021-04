En días recientes, el nombre de La Perla ha estado en boca de todos, pero no en términos positivos, luego de que se confirmara que un cuerpo calcinado encontrado en Vega Baja pertenecía a un turista estadounidense que fue visto con vida por última vez en una calle de dicha comunidad en el Viejo San Juan.

En la madrugada de ayer, uno de los “culpables” de haber popularizado este barrio a nivel internacional “defendió” a La Perla y a su gente. El cantante puertorriqueño Luis Fonsi, que grabó el vídeo de su éxito junto a Daddy Yankee “Despacito” en las calles de dicho barrio de la Capital, escribió un mensaje solidario en sus redes sociales, junto con una espectacular foto aérea de La Perla.

“Nunca es fácil escuchar noticias lamentables ocurridas en Puerto Rico y peor aun cuando se juzga por actos que se ven a diario en cualquier lugar del mundo. Es realmente injusto”, escribió el cantautor. “Yo amo a mi isla y todos sus rincones como La Perla, un lugar que me cautivó y donde he tenido la oportunidad de conocer a gente maravillosa, luchadora, de gran corazón, con energía positiva y que ante los retos que enfrentan, luchan para salir adelante”.

El artista concluyó su mensaje con un llamado a la unidad para toda la comunidad de La Perla y de todo Puerto Rico. “No, no es un lugar perfecto, todos sabemos que eso no existe, pero La Perla es demasiado especial. A toda mi gente buena de La Perla, a mis hermanos Boricuas, trabajemos siempre unidos para alcanzar un mejor país. Los amo”.

A raíz de la notoriedad que alcanzó dicha barriada una vez se estrenó el vídeo de “Despacito” en el 2017, son cientos de turistas locales e internacionales que quieren pasear por las calles de La Perla y fotografiarse en sus coloridos rincones.

La Perla ha servido de “set” para un sinnúmero de producciones de televisión y cine en los pasados años, incluyendo a “Under Suspicion” (2000), “Falcon Rising” (2014), “Luz en Latinoamérica” (2016), “Nicky Jam: el ganador” (2018), “La Maravilla” (2019) y, más recientemente, “Flow Calle”, protagonizada por la cantante Farina, entre otras.