La curiosidad del público por conocer a profundidad qué realmente sucedió en la residencia del presentador y productor Luisito Vigoreaux mientras esperaba los resultados de la elección especial en Guaynabo en la que participó su esposa Dana Miró sigue aumentando cada día.

El “Vigorizante”-como lo llaman sus amigos y fieles seguidores anunció las funciones de su espectáculo “El casi casi primer damo” el sábado 23 y domingo 24 de abril, a las 8:00 p.m. y 4:00 p.m. respectivamente en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Ante el auge de la producción abrió una tercera función para el viernes 22 de abril, a las 8:00 p.m. La venta de boletos está disponibles a través de ticketera.com.

El libreto fue escrito por Alexis Sebastián Méndez y procura recoger todas las anécdotas que vivió Luisito mientras esperaba por los resultados de los votos para ver si se convertía en el primer damo de Guaynabo.

El libretista salpicó la producción al unir a “Altagracia” (Yasmín Mejías)en la preparación de la casa de su jefe para la fiesta de celebración por el triunfo electoral. Por su parte, el animador recibe a los invitados en la terraza, el mismo lugar donde graba su popular “Date un palo con Luisito”.

“Cuando surgió la idea para este proyecto, me llené de entusiasmo porque es una manera de estar nuevamente con el público luego de todo el encierro por la pandemia. Además, siempre he abierto las puertas de mi casa y de mi vida a la gente y, esta ocasión, no podía ser diferente. El pueblo sabe que soy un libro abierto, que me gusta compartir todas mis experiencias, buenas y no tan buenas... ¡Cómo la vida misma...! Aquí en ‘El casi casi primer damo’ van a divertirse con todo lo que me sucedió y con grandes amigos de la industria del entretenimiento que siempre son mis cómplices…”, subrayó Vigoreaux.

Los asistentes al espectáculo disfrutarán con la visita de Otilio Warrington “Bizcocho”, Lizmarie Quintana, “Papo Swing” (Raulito Carbonell), “El Guitarreño” (Alfonso Alemán) y hasta de la conciencia de Luisito, “Guisito” (Herbert Cruz).

Quienes asistan a la producción sabrán qué hizo Luisito mientras se contaban los votos, si realmente habría dado el brinco de partido y cómo terminó esa noche al revelarse los resultados.

Los boletos para “El casi casi primer damo”, producción de Alexandra LLC, están disponibles en Ticketera, o en el propio Centro de Bellas Artes de Santurce, teléfono 787 620-4444.