Ayer, la revista People en Español dio a conocer la lista de “Los 50 más bellos”. Se trata de las figuras que, según el medio, más se han destacado en lo que va de año.

Las estrellas musicales y televisivas, que fueron divididas en cuatro categorías, figuran varios boricuas. Bad Bunny, Rauw Alejandro, Ozuna y Arcángel forman parte de #LosDuros. Por su parte, Madison Anderson Berríos y Aleyda Ortiz están en la categoría #LasAmazonas. Adamari López, de igual manera, encabezó la categoría #LosGuerreros junto a su amiga y comadre Stephanie Himonidis.

“Esta experiencia para mí significó muchísimo, sin duda un cambio drástico en mi vida”, dijo Anderson Berríos sobre “La Casa de los Famosos 3″, donde resultó ganadora. Según People en Español, “la modelo y cantante, de madre puertorriqueña y padre estadounidense, ganó algo más valioso que el premio de $200,000″.

“Me ayudó a crecer y a pensar más en mí, me hizo fuerte, resistente. Salí creyendo más en mí”, señaló. “Aprendí que no hay necesidad de fingir para ser igual a los demás”, agregó.

La edición de este año fue una especial. La misma fue encabezada por la cantante colombiana Shakira, quien habló de su regreso a Miami y a la soltería, y cómo se ha sentido arropada por sus hijos, familia, amigos y fans.

“Cada cosa que hago con Chiqui me gusta, la disfruto mucho, me da mucho placer”, comenzó López. “Por eso no me sorprendió que nos hayan llamado juntas para formar parte de esta edición”, agregó con humildad.

Himonidis, por su parte, comentó que a ella sí le sorprendió la noticia porque es “Ada la que está acostumbrada a que la llamen”, dijo a modo de broma. Antes de conectarse con una de las representantes de People en Español, expresó que se sentía “honrada” por la distinción.