A días de entregar la corona de Miss Universe Puerto Rico, Madison Anderson Berríos se encuentra emocionada por sus nuevos proyectos en el ámbito musical. Aunque señaló que no es mucho lo que puede revelar en este momento, confesó que tiene toda su esperanza en que será un nuevo comienzo que la llevará por el camino del éxito.

“Estoy cogiendo clases de canto. Creo que es algo que va a seguir trayendo mucha alegría y felicidad a mi gente. Es una de las cosas que me encanta. Ya tengo agencia de talento en Estados Unidos que quieren firmarme y contratarme. Definitivamente, vienen muchas cosas buenas”, afirmó en entrevista con El Nuevo Día.

Aunque el panorama musical pueda parecer difícil, Madison se siente preparada para enfrentar cualquier desafío. Después de todo, su año de reinado ha estado lleno de retos que han ido desde la oposición de algunos ante su elección por no haber nacido en la isla, hasta la cuarentena impuesta por la pandemia del COVID-19 que puso en pausa muchos de los planes de su reinado.

El primer escollo lo superó con su sonrisa, su personalidad cariñosa y demostrando que, a pesar de no dominar el español o ser hija de madre boricua, pero nacida en Estados Unidos, no dejaba de sentirse puertorriqueña.

Y ese empeño por no pelear contra sus detractores, sino por ganarse su cariño, rindió fruto. Madison se “echó al bolsillo” a sus detractores en poco tiempo. Por eso, cuando fue a la competencia internacional en diciembre del año pasado contó con un gran apoyo de sus compatriotas.

“Sabía que tenía que demostrarle a mi pueblo quién es Madison Anderson Berríos o sea mi esencia y cada día demostré mi desempeño como Miss Universe Puerto Rico, mi esfuerzo y las ganas que tenía de representar a Puerto Rico. Con mis acciones poco a poco pude lograr y ahora decir que tengo el apoyo de Puerto Rico”, destacó.

Luego de quedar primera finalista ante la sudafricana Zozibini Tunzi tuvo un recibimiento multitudinario en el aeropuerto.

Ante la pandemia

Por otra parte, Madison también ha tenido que hacerle frente a los estragos de la pandemia, una situación que ha puesto en pausa su reinado durante los pasados seis meses.

“Quería utilizar mi año como Miss Universe Puerto Rico para realmente crear consciencia en Puerto Rico sobre la violencia de género y obviamente con la pandemia no puedo ir a diferentes hogares de mujeres maltratadas para traer un poco de felicidad y alegría a las mujeres (que están) pasando un momento difícil en su vida. Pero sé que cuando todo esto pase, voy a poder hacer eso. Maybe no como Miss Universe Puerto Rico, pero como Madison voy a seguir aportando mi voz y mi ayuda a esa causa social”, comentó.

A principios de la cuarentena, Madison decidió viajar a Orlando donde residen su mamá, su abuela y su novio. Pensó que sería un encierro pasajero, por lo que la tomó por sorpresa la manera en la que la situación se ha extendido por tantos meses.

Para mantenerse en contacto con sus seguidores, se ha mantenido activa en las redes sociales, las cuales ha utilizado para motivar a sus seguidores, porque es consciente de lo duro y agobiante que puede ser el encierro. Inclusive, reveló que en algún momento se sintió abrumada por la situación, pero decidió utilizar el tiempo libre y en casa para planificar el futuro.

“Fue difícil, pero a la misma vez tengo que buscar lo positivo en las cosas y lo positivo en todo esto ha sido enfocarme en lo que quiero lograr. Ahora más que nunca me siento preparada y motivada para entrar en mi nueva carrera. También tenemos que buscar la forma para seguir viviendo en esta situación”, expresó.

A finales de julio, la organización de Miss Universe Puerto Rico anunció que el certamen de belleza local no se celebrará este año debido a la pandemia del coronavirus. La directora de la franquicia local, Denise Quiñones, y el director de imagen, Clark Ivor, informaron que el concurso se celebrará más adelante en el 2021, pero el próximo 24 de septiembre será coronada la sucesora de Madison.

Aunque se desconoce quién será, Madison le recomendó disfrutar al máximo su reinado, “hasta los días difíciles porque es una experiencia que no se va a repetir, es una experiencia única. Por un año, enfócate en lo que tú quieres lograr, en qué mensaje quieres llevar y qué propósito quieres enseñar a tu pueblo, tu gente, la diáspora”.

La beldad afirmó que el certamen brinda a las candidatas una “plataforma hermosa” para brillar y desarrollarse como ser humano.

“Cuando haces las cosas con mucha dedicación y mucha pasión, nada es imposible. Yo soy un ejemplo de eso, he tenido un montón de retos, más retos que posibilidades para ganar la corona de Miss Universe Puerto Rico, pero tenía las ganas, la pasión, el enfoque y la dedicación para lograr mis metas y las logré”, dijo Madison a la reina entrante, aunque destacó que este mensaje es el que le lleva a sus seguidores.

Por otra parte, ante el aplazamiento del certamen internacional, hace una semana se rumoró en las redes la posibilidad de que Madison, como primera finalista, pudiera ser coronada. Aunque la franquicia internacional no se ha pronunciado sobre el asunto, a la reina boricua lo que más le ha conmovido ha sido el apoyo del público ante esa posibilidad.

“Vi en las redes sociales (la reacción de la gente) y quedé en shock. Es una posibilidad, claro que puede pasar, más este año que cualquier cosa puede pasar en el 2020, pero para sentir el calor y el apoyo de mi gente, no solamente de los boricuas, sino de todo el mundo que estaban escribiéndome, diciéndome que eso es una posibilidad. Me encantó el apoyo y el amor de mi gente, pero no sé si eso puede pasar”, comentó.

Insta a los jóvenes a votar

Con la cercanía de las elecciones -tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos- se ha visto un movimiento muy fuerte invitando a los jóvenes a sacar su tarjeta electoral y emitir su voto el próximo 3 de noviembre.

En Puerto Rico, exponentes de la música como Kany García, Bad Bunny y Residente, entre otros han hecho campaña en las redes para promover el voto de los jóvenes. Mientras tanto, ayer en Estados Unidos los boricuas Luis Fonsi y Ricky Martin participaron en un evento para los latinos organizado por el candidato demócrata Joe Biden en Florida. El mensaje de los intérpretes buscaba crear consciencia de la importancia del voto.

Ante estas iniciativas, Madison destacó que es momento de tomar acción y no quedarse en casa.

“Somos los dueños de nuestras vidas y tenemos el poder para hacer un gran cambio. Hoy día, nosotros no debemos dejar nuestro futuro en otras manos. Podemos hacer un gran cambio nosotros mismos”, concluyó.

Crédito de foto

Fotógrafo: Rick Acevedo

Maquillaje: Clark Ivor

Peinado: Ildefonso Torres

Vestido: Luis López

Stylist: Claudia Madrid