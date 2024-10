Madonna revela cómo fue su relación con su hermano antes de fallecer

“Mi hermano Christopher se ha ido. Él fue el humano más cercano a mí durante tanto tiempo. Es difícil explicar nuestro vínculo. Pero surgió de la comprensión de que éramos diferentes y que la sociedad nos iba a hacer pasar un mal rato por no seguir el status quo. Nos tomamos de la mano y bailamos a través de la locura de nuestra infancia. De hecho, la danza era una especie de pegamento que nos mantenía unidos. Descubrir la danza en nuestra pequeña ciudad del Medio Oeste me salvó y luego llegó mi hermano y eso también lo salvó. Mi profesor de ballet, también llamado Christopher, creó un espacio seguro para que mi hermano fuera ‘gay’, una palabra que no se decía ni siquiera se susurraba donde vivíamos”, expresó la artista de 63 años.

“En cuestión de buen gusto, mi hermano era el Papa y había que besar el anillo para obtener su bendición. Desafiamos a la Iglesia Católica Romana, ¡la policía, la mayoría moral y todas las figuras de autoridad que se interpusieron en el camino de la libertad artística! Mi hermano estaba a mi lado. Fue pintor, poeta y visionario. Lo admiraba. Tenía un gusto impecable. Y una lengua afilada, que a veces usaba contra mí, pero yo siempre lo perdoné. Subimos juntos a las alturas más altas Y se tambaleó en los mínimos más bajos. De alguna manera, siempre nos volvimos a encontrar y nos tomamos de la mano y seguimos bailando“, dijo en referencia a Ciccone, quien en 2008 publicó una autobiografía llamada “Life With My Sister Madonna” en la que escribió sobre su tensa relación, sus enredos románticos y recuerdos de su época de gira con ella.

“Los últimos años no han sido fáciles. No hablamos por un tiempo, pero cuando mi hermano se enfermó, encontramos el camino de regreso el uno al otro. Hice lo mejor que pude para mantenerlo con vida el mayor tiempo posible. Sufrió mucho hacia el final. Una vez más, nos tomamos de la mano, cerramos los ojos y bailamos, juntos. Me alegro de que ya no esté sufriendo. Nunca habrá nadie como él. Sé que está bailando en alguna parte.💔”, culminó su emotiva comunicación, que compartió con sus más de 19 millones de seguidores en la red social.