Mariah Carey y Bryan Tanaka se han separado después de 7 años juntos, confirmó el bailarín la noche del martes, en un comunicado publicado en el Instagram de Tanaka, el bailarín, director creativo y pareja de la artista detalló su ruptura.

“Con emociones encontradas, comparto esta actualización personal con respecto a mi separación amistosa de Mariah Carey después de siete extraordinarios años juntos”, escribió. “Nuestra decisión de embarcarnos en caminos diferentes es mutua, y mientras navegamos por estos viajes separados, lo hacemos con profundo respeto y un abrumador sentimiento de gratitud por el inestimable tiempo que hemos compartido. Los recuerdos que hemos creado y las colaboraciones artísticas están grabados en mi corazón para siempre”.

“Estoy ansioso por continuar mi viaje, sabiendo que mi pasión por la inspiración, la danza y las artes creativas resonará en los capítulos que se desarrollen”, continuó.

Tanaka y Carey se conocieron cuando Tanaka se unió a su gira de 2006 The Adventures of Mimi como bailarín de apoyo.

La cantante de “All I Want for Christmas is You” confirmó por primera vez su relación a la AP en 2017.

“Solo voy a ser como ‘Realmente no hablo de mi vida personal’. Porque eso es lo que solía hacer y realmente funcionó hace un tiempo”, dijo entonces, sonriendo. “Simplemente no me siento cómoda hablando de mi vida personal. ... Mi novio y yo no queremos hacerlo”.

Los rumores de ruptura comenzaron a surgir en Internet el mes pasado, cuando los fans se dieron cuenta de que Tanaka no se había unido a Carey en su gira Merry Christmas One and All

Carey no ha hecho ninguna declaración pública sobre la ruptura.

Un representante de Carey no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de la AP.