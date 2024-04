Maribel Guardia a su hijo en su primer aniversario de muerte: “Julián te he llorado 365 días y noches”

“Julián: Te he pensado, rezado y llorado 365 días y noches, sé que 12 meses son tan solo el comienzo de este inmenso amor, que crece cada día más y que teje un puente lleno de suspiros y oraciones hasta donde tú estás. Mi Lobito estepario, Cachalotito, Tato, mi campeón. Sé que del otro lado del puente, no hay dolor ni sufrimiento, solo luz, regocijo y plenitud. Te encuentro siempre cerca de mí, en las cosas más pequeñas, como en las más grandes, en la naturaleza, en tu árbol que tanto amabas del jardín, en cada espacio de mi vientre que te vio crecer, en cada rincón de la casa y de mi corazón que te guarda por siempre. Extraño nuestras largas pláticas de filosofía, nuestros intercambios de libros, nuestras apuestas por la película ganadora del Oscar”, expresó Guardia.

“Vives en mí, en los lugares más inoportunos, me río de tantos recuerdos divertidos, de tantas vivencias juntos. Eras defensor de las causas perdidas, siempre ayudando a todo el mundo, ayudabas a los niños con cáncer, regalabas canciones para recolectar dinero y donar a gente que no tenía como operarse. No te preocupes por mí, tu precioso hijo José Julián, Marco, Mima, Maribel e Ime siempre me acompañan. Tengo 365 razones para decirte “Viva está tu alma, vivo está mi amor de madre y viva está tu memoria. En el cielo Dios y la virgen te guardan, tan cerca de su corazón como yo te tengo del mío. Tu madre que te ama y te amará por siempre ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ #hijo #dios #amoreterno”, añadió la actriz.