La empresaria puertorriqueña María del Pilar “Maripily” Rivera Borrero sometió una querella contra su expareja ante la Policía de la Ciudad de Miami por un altercado de agresión física que, según dijo, ocurrió el pasado viernes, 12 de marzo.

Rivera explicó, en entrevista con People en español, que era la tercera ocasión en la que su entonces pareja, un constructor paquistaní con quien sostuvo una relación por seis meses y cuya identidad no se ha revelado más allá del seudónimo “Sha”, le había agredido.

“Esos episodios de violencia habían sucedido en tres ocasiones, [la primera] cuando fuimos con mi hermana en Navidad. La segunda fue cuando fuimos a Puerto Rico hace como un mes en una casa de playa que nos quedamos”, relató la también modelo.

Previo al altercado, Maripily relató que había dialogado con su expareja sobre romper la relación y brindarle un tiempo para mudarse del apartamento que compartían en Miami.

El viernes pasado, según relató, “Sha” llegó ebrio al apartamento y la atacó verbalmente, exigiendo que el hijo de ella se disculpara por defenderla después de la segunda agresión que sufrió la animadora. Rivera defendió a su hijo y exigió que su expareja abandonara su hogar.

“Le estás faltando el respeto a mi hijo, de mi hijo no hables. Y si yo soy una loca, pues te debes de ir ahora, te vas a tener que ir de mi casa si no, voy a llamar a la policía para que te saque”, recordó en su entrevista con People en español.

Tras comenzar a preparar las maletas de “Sha”, de acuerdo con el relato de Maripily, él entró al cuarto donde se encontraba, la tomó por el cuello y lanzó hacia el piso. Ella se viró hacia su torso para evitar chocar su cabeza con el marco de la cama de su hijo, y sufrió una herida en sus costillas.

“No sé cómo aguanté tanto; en ese momento que me dio [empujó], me pudo haber matado, porque si mi cabeza caía en el borde de la madera, él se iba a ir y me iba a dejar ahí tirada”, agregó la empresaria.

“Sha” abandonó el hogar de Rivera tras verla en el suelo, y ella procedió a denunciarlo con el Oficial Oquendo de la Policía de la Ciudad de Miami. El caso se registró con el número 2103100015788 bajo la fecha 13 de marzo del 2021, según un documento provisto por Maripily a People en español.

En otra ocasión, cuando se quedó en una casa de playa en la Isla, Maripily encontró a su entonces novio bloqueando contactos de su teléfono. Cuando Rivera intentó recuperar su móvil, su expareja se alteró y comenzó a tirar sus pertenencias por todo el cuarto.

La empresaria relató que tuvo que contactar a la dueña del paradero para que le asistiera durante el forcejeo breve que sostuvo. Aunque se separó de “Sha” en aquel entonces, regresaron a la semana cuando, supuestamente, él le explicó a Rivera que “estaba buscando ayuda e iba a cambiar”. El maltrato de parte de su pareja también se había manifestado verbalmente.

“Él se burlaba de mí, de cómo yo hablaba, decía que mis amistades eran locos. Me decía loca. Que nosotros los latinos no sabemos hablar”, recordó la animadora.

Aunque Maripily Rivera dijo que se siente triste ante los sucesos, se reafirma en que necesita continuar con sus proyectos.

“Soy fuerte y ha sido bien difícil para mí. Estoy tranquila retomando mis reuniones. Yo no puedo dejarme caer. Tengo a mi psiquiatra, el esposo de mi mejor amiga, con quien yo hablo mucho. Ayer tuve pesadillas con este suceso, tengo mis momentos tristes, pero tengo que levantarme y seguir mi rutina”, explicó Rivera.

La dueña de la marca Pompis también explicó que, gracias a su grupo de apoyo, se le hizo más fácil sobrellevar la situación. Asimismo, agradeció a todas las personas que se han solidarizado con ella en este momento difícil de su vida.

“Estoy retomando mis amistades, mis cosas, mi vida. Sanando. [...] Agradezco mucho el amor, la preocupación de todos, el solidarizarse. Soy una mujer mucho más fuerte de lo que ustedes pueden creer. Soy de las que caigo y me levanto mucho más fuerte. Esto es un proceso”, agradeció Maripily en su cuenta de Instagram.