Maripily Rivera envía un mensaje a las niñas y mujeres que la ven como una inspiración y ejemplo a seguir

“A todas esas mujeres que dicen que soy su inspiración y modelo a seguir, que tengan su amor propio. El amor propio logra cualquier cosa, cuanto tú tienes amor propio no hay quién te derrumbe, y tienes que creer en ti y tener fe. Cuanto tú tienes esas tres cosas, nadie te va a derrumbar. A mí me intentaron derrumbar en esta convivencia por los pasados cuatro meses y no pudieron”, dijo.