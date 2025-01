Maripily Rivera le lleva una parranda a Jenniffer González

View this post on Instagram

“Estoy bien feliz de tenerte aquí Maripily porque tú eres ejemplo para muchas mujeres que siempre les dicen: ‘No puedes, no te toca, o mírate primero’ y el mundo contra ti y tú ahí vas pa’lante”, reconoció González en esa conversación.

“A mí me dicen pareces un macho, que si esos músculos, que si es una travesti. Son comentarios tan estúpidos, porque es la gente que vive para eso. Yo los bloqueo, no los leo. Jennifer López no lee los comentarios negativos, una Kim Kardashian tampoco. Si esa es su manera de descargar su odio o envidia, porque es admiración con furia, pues los dejo, que se descarguen”, aseguró la ganadora de la cuarta temporada del “reality show” de Telemundo.