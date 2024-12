Maripily Rivera reacciona a su tremenda discusión en programa de televisión

“Yo no sé quién es Poncho De Nigris, lo acabo de ver ahora de frente. Hola, Poncho, buenos días mi amor. Mira, yo soy el huracán boricua, el huracán de todo el mundo. Yo gané La casa de los famosos por ser auténtica y fue el público el que me escogió, no fueron ustedes”, mencionó Rivera, mientras el mexicano la escuchaba atentamente. “Otra cosa, deja de estar mencionando mi nombre porque tú no me conoces, tú no sabes quién soy yo. Cuando tú entres a un reality menciona tu nombre, sé auténtico, no seas un mueble más, trata de cuando entres al reality hacer otras cosas porque yo a Wendy no tengo nada con Wendy, la conozco, espectacular, la admiro muchísimo; pero Wendy es Wendy y Maripily es Maripily y yo no soy un hombre, yo soy una mujer pero tengo pantalones para ponerte en su sitio”.