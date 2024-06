Maripily se reencuentra con Héctor Marcano y recuerdan a “La chica guapa de Wapa”

“Este es uno de los programas más esperados, por lo menos para mí, y era poder encontrarme con mi excompañera de trabajo, María del Pilar Rivera Borrero, a quien conocí, si mal no recuerdo, en el año 1996, para el tiempo que yo era ‘host’ del programa ‘Vale Más’ y se hacía ‘la chica guapa de Wapa’”, comentó Marcano.

“¡Claro que me acuerdo! Si yo fui la chica guapa de Wapa” , respondió entre risas Rivera sobre el concurso que formaba parte de la programación en aquel momento.

“Me alegro reencontrarme nuevamente contigo porque viví momentos en mi crecimiento personal y en el ambiente artístico contigo. Fuiste parte importante del desarrollo de esta mujer hoy día, como me lo ha enseñado otros productores. Me aconsejaste mucho. Y hoy reencontrarme contigo y que me veas en esta posición “mira, lo logré”, agregó emocionada la propietaria de Pompi Stores.