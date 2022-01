Ante las grandes muestras de afecto que han recibido en las pasadas horas, los hijos de la veterana actriz venezonala Marisela Berti, Luis Armando Avellanet y Alejandro Walerstein, circularon un comunicado de prensa donde agradecieron el apoyo recibido, así como para hablar del estado actual de la exesposa del cantante Chucho Avellanet.

“Queremos agradecer inmensamente el interés, el respaldo, las oraciones y los buenos pensamientos que hemos recibido como una bendición en en este momento en el que nuestra madre, Marisela Berti, atraviesa por una situación delicada de salud. Nos sentimos acompañados por todos ustedes en este momento tan crucial en la vida de nuestra familia”, expresaron los hermanos en la misiva.

La cantante venezolana de 81 años se encuentra recluida en el Hospital Ángeles de Pedregal, en la Ciudad de México, desde el pasado sábado. “Como saben, nuestra madre sufrió un derrame cerebral que la mantiene hospitalizada bajo el cuidado intensivo de un equipo maravilloso de profesionales de la salud que la atienden. El pronóstico médico, afortunadamente, es alentador, y el descanso es imperativo para que pueda mostrar la mejoría que tanto ansiamos”, explicaron los jóvenes.

Berti ganó mucha fama en Puerto Rico en la década de 1980, luego de actuar en telenovelas como “La Usurpadora” y “Sacrificio de mujer”, así como por haberse casado en 1980 con Avellanet y procrear a Luis Armando.

Por otro lado, los hijos de Berti pidiero espacio para poder concentrarse en la recuperación de su madre. “Comprendemos y agradecemos la preocupación de todos. Los mensajes llenos de cariño y esperanza nos alientan y abrazan. Sin embargo, desde el respeto y el amor, queremos solicitarles la privacidad y tranquilidad que necesitamos para poder concentrarnos en su salud y en proveerle todo lo que necesita su cuerpo y su espíritu en el camino hacia la recuperación”, añadieron ambos hijos en la comunicación. “Nosotros, sus hijos, somos los únicos llamados a compartir cualquier noticia o información que entendamos pertinente, por lo que solicitamos su solidaridad y entendimiento. Tan pronto podamos emitir una nueva comunicación en carácter oficial, así lo haremos”.

Berti se casó en el 1980 con Avellanet y procrearon a Luis Armando. El año pasado Avellanet cumplió 80 años y la actriz escribió una columna para El Nuevo Día sobre su relación con el cantante.

“Nunca pensé que un día me casaría con ese gran artista, y mucho menos hubiese pensado que ese hombre tan talentoso y exitoso sería, como luego descubrí, un bello ser humano. Lo que más admiro de él y no deja de sorprenderme es su generosidad cuando de alabar y reconocer el talento de otros artistas se trata. Él identifica el talento y no tiene reparos en compartir su experimentada opinión”, citó Berti en su escrito.