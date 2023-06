Guadalajara, México - Marlene Favela está a favor del feminismo, pero no consiente las protestas en las que hay peleas y pintas.”Esas mujeres a mí no me representan”, dice segura la actriz de 45 años.

Con su nuevo papel como Fabiola en la segunda temporada de la serie “Amores que engañan” interpreta a una mujer con trastorno limítrofe de personalidad y fue a partir de esta trama que reflexionó acerca de la evolución de los contenidos en televisión, pero también del feminismo actual.

”Soy una feminista, pero en el sentido real, o sea el feminismo nace para tener igualdad, pero no para competir, ni para pelear con los hombres o ser mejores, creo que la sociedad nos necesita a ambos y me encanta el empoderamiento y que haya mujeres que sobresalen y vayan y peleen y ganen más, pero esto no es una lucha contra ellos”, señala.

Junto a Pedro Prieto, Marlene se trasladó a la ciudad de Guadalajara para grabar desde un corporativo uno de los capítulos de la recién estrenada serie, que se transmite por Lifetime.

La producción cuenta con 70% de equipo femenino que produce en cada capítulo historias independientes de mujeres en situaciones cotidianas, pero dramáticas, como el amor, la traición y el desengaño.”Mi personaje es un hombre ambicioso que se aprovecha de la condición que tiene la protagonista para ir ganando terreno y hacer negocios e inversiones y estafar. Es un artista de la seducción y de aprovechar el momento”, describe Prieto, quien regresa después de sufrir una lesión en la rodilla derecha que lo dejó varios meses sin poder caminar.

”Fue una lesión que me entró en la articulación y me desbarató la pierna... me dejó una inflamación de la médula ósea y puede tomar más de un año para volver a estar bien”, detalla.En la segunda temporada de la serie también participan actores como Gabriela Spanic, Sergio Basáñez y Helena Rojo y busca reflejar problemáticas como la violencia psicológica, salud mental e incluso el crimen.

”Ahora en mi trabajo siempre me fijo en dar un mensaje, en informar al público de que a veces el amor nos engaña, entonces tratamos de decirles a esas mujeres que están viviendo estos focos de alerta con su pareja o con hombres que acaban de conocer, que tengan cuidado”, asegura Favela.