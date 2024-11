“Mi partido es el pueblo”: desde Bad Bunny hasta Kany García, esto dijeron los artistas en el cierre de la Alianza

“Crecí, me eduqué, leí, aprendí y maduré. No solamente lo hice yo, sino generaciones que vinieron conmigo. Hoy me llena de orgullo que son los jóvenes, la juventud, el corazón de este movimiento que exige un cambio y que no solo eso, han inspirado a otras generaciones a también exigir ese cambio. Somos los jóvenes, los adultos, los mayores, los que estamos conscientes que estos dos partidos le han hecho daño a nuestro país. Que el PNP y el PPD no son un cambio, no son una opción. Sueño con un Puerto Rico libre de todos esto corruptos, libre de los abusadores. Sueño con un Puerto Rico unido, dándose a respetar puñe… Hoy que no tengo partido, mi partido es el pueblo, mi partido es Puerto Rico, la gente”, exclamó el Conejo Malo antes de entonar el tema de crítica social, “La velita”.