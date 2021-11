La Miss Universe Puerto Rico, Michelle Marie Colón inició hoy, martes, su primer día de cuarentena tras su llegada a Israel para la celebración del certamen internacional a celebrarse el 12 de diciembre.

La representante puertorriqueña llegó ayer, lunes, a Jerusalén junto a la mayoría de las 80 concursantes, quienes deben cumplir con una cuarentena de un máximo de diez días tras tocar territorio israelí.

Colón publicó una foto desde el balcón de su habitación donde debe permanecer por los próximos días y desde la cual puede observar parte de la ciudad.

De hecho, Colón se hizo la prueba de COVID-19 tras su llegada y lo compartió con sus seguidores en sus redes sociales.

La reina hoy hizo, martes, su primer vídeo en vivo desde la habitación y se proclamó bendecida por la experiencia de estar en Israel.

“Esta es mi primera noche como tal de lo que es la competencia. Han sido unas horas increíbles. He podido conocer alguna de las candidatas en el tiempo de bajar y desayunar. Estoy siguiendo las órdenes y tuve que desayunar en la habitación. Estoy sumamente agradecida de estar en Israel. Esto es hermoso, mi gente, miren la vista de mi cuarto. Estoy en la tierra bendecida y sagrada, así que me siento más que bendecida”, sostuvo en su transmisión en directo.

Colón se llevó 11 maletas en un vuelo que hizo escala en Madrid, España. Su llegada fue con la bandera de Puerto Rico en sus brazos.

Sobre la preocupación de contagiarse con el coronavirus declaró que está tomando todas las medidas de seguridad y que “el COVID-19 no me va a tocar. Espero Dios mediante que no me va a tocar porque me estoy protegiendo”.

Agradeció, además, a todos los puertorriqueños que la apoyan, ya que reiteró que ganar una sexta corona universal es el “sueño de un país”.

La Organización Miss Universo informó ayer, lunes, que una de las concursantes dio positivo a COVID-19 por lo que permanece aislada y en observación.

La concursante no fue identificada de forma inmediato. Luego se supo que se trata de Miss Francia, Clémence Botino.

La organización del concurso no tenía claro si la participante se contagio con la variante ómicron, que ha generado alarma a nivel mundial y fue detectada en un viajero que regresaba a Israel la semana pasada.

El evento sigue pautado para el el 12 de diciembre en la ciudad sureña de Eilat con estrictos protocolos para el coronavirus. Las concursantes competirán en sus trajes nacionales, de gala y de baño, además de responder varias preguntas.