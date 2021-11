Convertirse en reina de belleza fue un sueño de niña para la joven Michelle Marie Colón Ramírez. De pequeña anhelaba ser coronada y representar a su país en un concurso, pero veía esa meta como algo inalcanzable. Por lo menos en ese entonces.

Michelle –quien nació en Bayamón- estudió desde primer grado hasta octavo en un colegio de inmersión en inglés. Ahí se pulió en el idioma e hizo sus primeros amiguitos. Pero fue en ese mismo lugar donde conoció lo que era el sufrimiento, tras ser víctima de acoso escolar por varios años.

Las burlas y los ataques iban dirigidos a su color de piel, a la nacionalidad de su madre –quien es de República Dominicana-, a su estatura y su peso. Todas esas situaciones fueron afectando y minando su autoestima hasta sentirse avergonzada de sí misma y de sus raíces.

“Llegó un momento que decía, ‘Dios mío yo quisiera tener ojos claros, pelo castaño’. Fue un escenario bien traumático para mí”, confiesa. La gota que colmó la copa fue el día que le bajaron los pantalones frente a todos sus compañeros. En ese momento no pudo más y les pidió a sus padres, Doris Ramírez y Emilio Colón, que la cambiaran de escuela, lo que hicieron de forma inmediata reconociendo que era lo mejor para su salud emocional.

“Creo que desde pequeña muchas niñas desean ser Miss Universe Puerto Rico, pero realmente yo tuve ese sueño partiendo de esa experiencia personal. Fueron muchos años de acoso escolar que calaron en esa forma de mi personalidad. Realmente no me sentía segura de la niña negra, alta, sobrepeso, que iba todos los días a la escuela porque regresaba con una lágrima. Pero querer ser la representante de mi país hizo que trabajara incansablemente en todo lo que me afectaba”, sostiene la joven de 21 años.

Con el apoyo de sus padres, amigos, y de sus nuevos compañeros de escuela, Michelle Marie Colón se transformó. Ahí fue que se puso como meta verdadera convertirse en la representante de Puerto Rico ante el mundo. Tomó talleres de modelaje, cuidó sus hábitos alimenticios, comenzó a ejercitarse, se involucró en trabajo comunitario y poco a poco fue ganando la seguridad que le había sido arrebatada.

Entrevista con Michelle Marie Colón Ramírez, Miss Universe Puerto Rico 2021. (DENNIS RIVERA)

Con esa fortaleza, belleza e inteligencia, el pasado 30 de septiembre, Michelle Marie Colón se convirtió en Miss Universe Puerto Rico 2021, como representante del pueblo de Loíza. “Esa niña se siente tan orgullosa de la mujer que soy hoy en día”, dice con evidente felicidad. “Ese mensaje (de superación) fue el que quise llevar ante todo Puerto Rico, pero sobre todo a esa niña interior que se siente tan orgullosa de lo que he logrado”, agrega.

Esa experiencia de vida es precisamente lo que la actual reina considera será su mayor fortaleza cuando parta el próximo 28 de noviembre a Israel para participar del certamen internacional. Aunque lleva poco más de un mes de preparación, la beldad afirma que está lista para traer la sexta corona universal para Puerto Rico.

“Jamás diría que me siento confiada, me siento segura del trabajo que he realizado y que estoy realizando”, puntualiza, quien está tomando clases de pasarela, proyección e historia, en preparación para la entrevista con el jurado y la temida pregunta final.

Sobre el ajuar que lucirá en la competencia, Miss Universe Puerto Rico no quiere revelar mucho todavía, pues será “una sorpresa”. Lo que adelanta es que contará con varias piezas de diseñadores del patio y que su traje típico representará “la tradición y la cultura de Puerto Rico”.

“Nosotros definitivamente nos queremos concentrar en esa versatilidad que tiene Puerto Rico, por lo tanto, nuestro stylist Edgar Centeno ha sido un excelente recurso para reunir diversos diseñadores. La organización de Miss Universe Puerto Rico también quiere resaltar ese positivismo, esa diversidad que tanto me caracteriza porque puedo ser seria a veces, pero también darte elegante, como esta ‘perrería’ que tanto caracteriza a la mujer puertorriqueña. Y eso es a lo que nosotros nos queremos enfocar con cada diseñador y sobre todo con cada apariencia en esa noche final”, expresa.

Michelle Marie sostiene que la manera en que se visualiza en Miss Universe es “trayendo esa luz que Puerto Rico emana no importa el lugar del mundo donde uno se encuentre”. “Yo quiero esa esencia que tanto caracteriza al pueblo puertorriqueño en esa noche final”, sostiene sobre cómo se proyecta hacia el 12 de diciembre, cuando se celebrará el concurso internacional en el hotel Isrotel Yam Surf en Eilat, Israel.

Miss Universe Puerto Rico 2021 es consciente de los retos que atraviesa el país y por eso está lista para contestar cualquier pregunta sobre nuestra situación económica y social. Al cuestionarle cómo le explicaría al jurado del certamen el momento tan complejo que atravesamos dice que se enfocaría en hablar de las políticas públicas que se están gestado “en beneficio de toda la comunidad”, sobre todo en lo que concierne a la violencia de género y al medioambiente.

“Son muchos aspectos y conversaciones que Puerto Rico está teniendo en estos momentos, pero todo es para que en el futuro nosotros podamos recibir a cada persona con los brazos abiertos porque sabemos que ese proceso se logró realizar de antemano”, señala.

Como generación joven que va a heredar muchas de las decisiones que se están tomando ahora mismo en el país, ¿cuál es tu preocupación mayor?

Wao… Diría que definitivamente cómo se ha lacerado la salud mental durante estos últimos tiempos... Tenemos que tener como prioridad nuestra salud mental porque ahí realmente cala nuestro futuro, nuestro propósito dentro de la vida y sobre todo cómo nosotros podemos servir como inspiración hacia los demás.

Mucha gente no reconoce a Puerto Rico como un país porque tenemos una situación colonial compleja. En el caso tuyo, ¿piensas que Puerto Rico es una nación?

Nosotros somos un país territorio de Estados Unidos. Nosotros compartimos costumbres, tradiciones y sobre todo muchas celebraciones… we celebrate Christmas, Thanksgiving, y lo digo en inglés porque claro también compartimos el idioma. Nosotros tenemos que respetar toda decisión que el gobierno haga, pero siempre que sea en beneficio para el país puertorriqueño.

Representaste en el certamen local al hermoso pueblo costero de Loíza, que es inmenso en cultura, pero que ha vivido por años muchos prejuicios. ¿Crees que en Puerto Rico existe racismo?

Entiendo que todavía debemos de tener más conversaciones sobre estos prejuicios que se han desarrollado por años. Existen las diferencias dentro de toda sociedad, pero creo que debemos enfocarnos en tener esas conversaciones de respeto y sobre todo celebrar nuestras raíces, eso que forma nuestra personalidad, con nuestra historia de vida y la historia de nuestros ancestros…

¿Llegaste a sufrir racismo?

Yo sufrí por varios años dentro de ese acoso escolar, el racismo por mi color de piel, la xenofobia por mi madre ser dominicana y mi padre ser puertorriqueño. Esas raíces no eran algo por lo que me sintiera orgullosa porque era algo de cuestionamiento cuando yo estaba en esa época de crecimiento y sobre todo desarrollando mi personalidad. Fueron muchos aspectos que formaron esta inseguridad que antes pensaba que era una debilidad, pero que ahora lo puedo resaltar como una de mis grandes fortalezas.

¿Cómo es la relación con tu mamá?

Es increíble. Mami es mi ángel, es mi motor a seguir hacia adelante y sobre todo mi inspiración. Además de ser una mujer visionaria porque tiene negocios de auto parts, que es una industria predominantemente de hombres. Es ella la que me menciona que, si soy real y firme a mi autenticidad, a mi esencia, no hay ningún obstáculo en la vida contra mí.

¿Y la relación con tu papá?

Yo fui el regalo de papi porque nací el mismo día que él (el primero de septiembre). El nombre de Michelle significa regalo de Dios y así es que siempre me percibo con él. Solamente con verme sonreír ya le da felicidad y yo creo que esto es algo muy bonito que tú logres compartir con tus padres.

¿Cómo una reina de belleza puede lograr un mundo mejor?

A través de la acción y sobre todo de la inspiración hacia los demás.

¿Ves posible traer esa sexta corona?

Es posible y se logrará hacer con el trabajo que estoy realizando hoy en día. Soy la primera representante de Loíza en ganar el Miss Universe Puerto Rico y no tengo dudas de que Puerto Rico volverá a brillar ante el universo.

¿Y si no pasa?

No estoy enfocada en el si no pasa. Todos los días estoy enfocada en el tal vez, en el quisiera y en el que puedo.

Después de Miss Universe, ¿qué va a pasar en la vida de Michelle Marie Colón?

Se va a enfocar en realmente trabajar por todas las comunidades que forman parte de esta sociedad, del mundo. Quisiera formar parte del programa de Doctors Without Borders porque a través de esta inspiración y sobre todo pasión por la medicina que he podido obtener en estos años de estudio (estudió biología y premédica en la Inter de Bayamón) quisiera traer eso mismo: mi pasión y el compromiso que tengo por los demás, a través de la medicina.

¿Así que esperas seguir estudiando medicina?

Seguir estudiando medicina, después de convertirme en Miss Universe porque hacia eso estoy enfocada.

Agenda de reina

-El jueves 18 de noviembre, Michelle Marie Colón Ramírez presentará el esperado traje típico que lucirá en Miss Universe.

- El 28 de noviembre partirá rumbo a Jerusalén, capital de Israel, para participar de los primeros eventos del certamen internacional.

- El 12 de diciembre le aguarda su gran cita, cuando se celebrará el concurso Miss Universe en el hotel Isrotel Yam Surf en Eilat, Israel.