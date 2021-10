“Agradecida con Dios”, fue la primera expresión que hizo la nueva Miss Universe Puerto Rico 2021, Michelle Marie Colón, quien representó al pueblo de Loíza, en el programa “Viva la reina”, que se transmitió inmediatamente culminó el certamen, celebrado esta noche en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

La nueva soberana, de 21 años, relató que esa expresión de agradecimiento la mantuvo mientras iba avanzando en toda la competencia. “Gracias Dios por dejarme ser la primera corona para mi pueblo posible”, añadió la joven, quien creó la fundación CARE Empowerment Program.

Según relató, el sacrificio y la disciplina han sido clave en su preparación. “Fueron precisamente 20 meses y los conté. Fueron muchos años de preparación, desde que comencé con el modelaje, adquiriendo experiencia con diversos profesionales para saber cómo manejarme ante un público, ante las cámaras. Cuando participé en mi primer certamen ‘teen’ a mis 18 años, para también lograr esa experiencia de lo que es representar a Puerto Rico en un nivel internacional y gracias a Dios logré el primer ‘back to back’ del certamen. Por lo tanto, han sido muchos años de preparación, pero yo creo que nada es difícil cuando realmente haces algo que te apasiona”, indicó Colón, quien representará a Puerto Rico en el certamen internacional Miss Universe 2021, que celebrará su septuagésima edición en diciembre de este año, desde Israel.

A Colón se le cumplirá su deseo de siempre querer ser voz y representación de la mujer puertorriqueña. La nueva reina esta noche también fue galardonada con “Mujer de Valor”, premio otorgado por L’Oréal Paris, por su desempeño filantrópico con diversas organizaciones y fundaciones.

“Loíza me abrazó, como el certamen dice ‘abraza nuestra belleza’ y de veras que Loíza me abrazó como si fuera parte de su familia. Desde la primera actividad que realicé con mi fundación, la alcaldesa me dio la bienvenida para poder visitar distintas escuelas e instituciones en donde yo precisamente podía brindar ese mensaje de apoyo que yo tanto quería hacer como representante de mi pueblo. Si Dios mediante, que gracias a Dios se dio, ahora como la próxima representante de Puerto Rico”, manifestó.

Para Michelle Marie representar una mujer de valor mí significa tener un impacto en comunidades. “Al Puerto Rico ser tan pequeño, nosotros podemos lograr grandes cambios. Con simplemente una idea podemos crear una acción. Por eso es que mi fundación CARES se basa en la filosofía de conócete, ámate, respétate y empodérate, que precisamente forman las siglas. Por lo tanto, para mí siempre ha sido tener ese impacto para que las futuras generaciones puedan ver la historia que cada ser humano puede crear si uno realmente pone ese esfuerzo“, declaró la joven filántropa, quien medita en las mañanas y en las tardes para mantener balance en su salud mental.

Como la próxima representante de Puerto Rico, las pasadas reinas le han servido de inspiración y señala que de todas aplicará algo dentro de lo que será su participación como candidata al certamen internacional.

A todas las admiro. De Madison, esa espontaneidad y esa felicidad que siempre lleva, de Kiara esa autenticidad, y sobre todo de Estefanía, que dentro de los tiempos que nos encontramos ella supo cómo ser la reina perfecta para el momento perfecto”, dijo la también amante del teatro musical, que más adelante fue acompañada por su padre, su madre y su abuela, quienes resaltaron sus esfuerzos y el potencial que la han hecho merecedora de lograr uno de los grandes sueños de su vida.