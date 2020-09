Hace poco más de un año, la cantante estadounidense Miley Cyrus y el actor australiano Liam Hemsworth confirmaron su separación tras ocho meses de matrimonio.

“Han decidido que esto es lo mejor mientras se enfocan en sí mismos y en sus carreras”, explicó entonces un representante de la exestrella Disney a la revista People. Y, aunque en los días siguientes el tema dio mucho de qué hablar, sobre todo luego de que Cyrus apareciera en fotografías besándose con la bloguera Kaitlynn Carter, al parecer y a pesar de los meses que han pasado, todavía quedan cosas por decir.

“Recientemente pasé por un divorcio muy público que apestó, fue un asco por cómo se habló del tema”, sostuvo la propia cantante en una entrevista en el podcast The Joe Rogan Experience.

“Lo que realmente apestaba no era el hecho de que alguien a quien amaba y yo nos diéramos cuenta de que ya no nos amábamos como solíamos hacerlo; eso puedo aceptarlo, pero lo que no puedo aceptar es ‘ser la villana’, y todas esas historias sobre nuestra relación”, continuó Cyrus. Luego habló directamente a todos los que la criticaron por la “velocidad” con la que se puso nuevamente en pareja con una mujer.

“Es simplemente sorprendente para mí que el público piense que no hay una brecha en el tiempo que quizás no hayan visto y que eso podría ser lo que condujo a mi divorcio”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que la historia siempre se contó “atrasada”.

“Para muchos un día yo era feliz en las alfombras rojas y al día siguiente me besaba con una amiga en Italia. ¿De verdad?”, ironizó.

“La verdad es que hubo un tiempo entre esos hechos que nadie vio, hubo partes importantes que todos se perdieron”, dijo, agregando que la información “no es instantánea” y muchos detalles solo los saben los protagonistas de un matrimonio.