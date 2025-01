Mireddys González culmina el 2024 con una reflexión: “Hoy elijo seguir adelante con dignidad”

A pocas horas de que finalice el 2024 y en medio del pulseo entre el artista urbano Daddy Yankee (Ramón Luis Ayala Rodríguez), su esposa Mireddys González y su cuñada Ayeicha González , quienes continúan enfrentados en el Tribunal de San Juan por los documentos y accesos digitales relacionados a las corporaciones El Cartel Records, Inc., y Los Cangris, Inc., González encontró oportuno el momento para compartir con sus seguidores una reflexión, a trevés de su cuenta oficial de Instagram.

“Culminando el año, decido compartir algunas reflexiones desde el corazón, no con el propósito de buscar aprobación, sino para expresar lo que siento como mujer, como profesional y como ser humano. Soy una persona que ha valorado siempre la privacidad de mi familia y mi relación, pero ante las circunstancias considero importante compartir esta reflexión” , expresó la aún esposa del cantante, madre de dos de sus hijos.

“Como se ha hecho público, actualmente estoy enfrentando un proceso de divorcio con Ramón Ayala Rodriguez quien fuera mi esposo por los pasados 29 años. Quiero dejar claro que he tratado de que esta decisión sea tomada con madurez, respeto mutuo y buscando siempre lo mejor para ambos y para nuestra familia” , señaló a la vez que agradeció a quienes le han demostrado su apoyo y respeto durante las pasadas semanas.

“Cada palabra de aliento ha significado mucho para proceso de divorcio que estoy enfrentando, no solo ha implicado un cambio personal para mi vida, sino también un reajuste profesional. Las empresas y proyectos que construimos juntos durante 29 años representan mucho más que un esfuerzo económico, son el resultado de apoyar incondicionalmente a tu pareja, de noches sin dormir, de decisiones difíciles tomadas con un propósito en común” , destacó González, quien a través de su representación legal, hoy, alrededor del mediodía, precisaron en una moción que entregaron “66 cajas tamaño file (tipo) carta con diversos documentos relacionados al presente caso, según fueron solicitados, (así como) tres computadoras, o sea, dos desktops (computadoras de escritorio) y un laptop (computadora portátil)”.

“Ha sido muy doloroso ver cómo han reducido mi aporte a unas nota de prensa especulativas y expresiones desafortunadas por parte de un equipo legal que no me conoce .Quedó en el olvido que detrás de una figura pública hay personas trabajando incansablemente, aportando desde diferentes frentes, a veces desde las sombras, para que una carrera salga adelante. Mi compromiso con la carrera de Ramón Ayala siempre fué genuino, basado en el amor y la convicción de que éramos un equipo. Durante todos estos años, aporté mi visión, mi tiempo y mi dedicación para construir lo que hoy se conoce como un legado. Mi contribución profesional y mi aportación no quita ni resta al talento y esfuerzo de quien fué el mas grande del genero urbano. Al contrario, lo enriquece, porque juntos logramos cosas que jamás hubiéramos alcanzado por separado”, puntualizó la empresaria.