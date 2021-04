Han Lay, quien participara el pasado fin de semana en Tailandia en el certamen Miss Grand International como Miss Birmania, alegadamente ha permanecido en el país asiático luego de que surgieran noticias desde su país natal de que podría haber una orden de arresto en su contra, según varios portales de noticias en Asia.

Esto surge luego de que Lay criticara duramente al gobierno de Birmania (Myanmar en inglés) y pidiera ayuda internacional urgente para su país. La estudiante de la Universidad de Yangon, Han Lay, hizo los comentarios en el certamen de Miss Grand International celebrado la semana pasada en la capital tailandesa, Bangkok.

Desde hace semanas, Lay no había ocultado su sentir en varias entrevistas realizadas, ni en su página de Instagram, que muestra memes y fotos del movimiento de protesta en su tierra natal. Sin embargo, según The Associated Press, fue sorprendente ver a una concursante de un certamen internacional usar el evento para criticar en parte a los líderes de su propio país.

“Lo siento profundamente por las personas que han perdido la vida en las calles. Todos los ciudadanos del mundo desean la prosperidad de su país y el entorno pacífico. Al hacerlo, los líderes involucrados no deben usar su poder y egoísmo para postularse “, indicó durante el certamen. “Hoy en mi país, Birmania, mientras estoy en este escenario, hay mucha gente muriendo. Hoy más de 100 personas murieron. Lo siento profundamente por todas las personas que han perdido la vida”, continuó, deteniéndose con frecuencia para contener las lágrimas.

“Quiero decir por aquí que, por favor, ayuden a Birmania. Necesitamos su ayuda internacional urgente ahora mismo”, declaró en el escenario.

El derramamiento de sangre en las pasadas semanas en Birmania provocó rápidamente la condena internacional, tanto de las misiones diplomáticas dentro de Birmania como del exterior. Otras personas de alto perfil de Birmania han utilizado plataformas internacionales para criticar el golpe y la nueva junta que dirige el país.

Dentro de Birmania, celebridades del mundo del modelaje y el entretenimiento agregaron un poco de glamour al movimiento de protesta antes de que el gobierno desatara una violencia letal sobre estas manifestaciones. El mes pasado, el gobierno emitió órdenes de arresto contra varios actores y directores conocidos que apoyaron públicamente las protestas, acusándolos bajo una ley de orden público que conlleva una pena de hasta tres años de prisión.

También fue significativo que el llamado a la acción de Han Lay en el certamen de Miss Grand International provenga de Tailandia. Tailandia alberga hasta cuatro millones de trabajadores migrantes de Birmania, muchos de los cuales simpatizan con el movimiento de protesta, pero temen que sus trabajos puedan estar en peligro si hablan, ya que los funcionarios tailandeses les advirtieron que no sean políticamente activos.