Con tan solo 18 años, Elena Rivera, la recién coronada Miss Mundo Puerto Rico 2022, tiene metas claras. Además de traer la tercera corona del certamen internacional a la isla, la joven toabajeña desea llevar un mensaje de superación, concienciar sobre la importancia de cuidar el ambiente, culminar sus estudios universitarios, crecer como emprendedora y tener un matrimonio feliz y con hijos.

La joven beldad sabe que todo esto tomará tiempo y por eso va trazando sus metas poco a poco. Su primer objetivo es la preparación hacia el certamen internacional que se celebrará en algún momento del próximo año.

“Estos próximos meses los visualizo como unos meses de crecimiento increíble. Lo visualizo como unos meses encontrándome a mí misma, descubriendo quién yo soy, con un equipo de trabajo maravilloso que me brinda Miss Mundo y en este enfoque de traer esa tercera corona a Puerto Rico”, expresó.

A su vez, Rivera enfatizó que su interés por ser reina no viene de la mano con el deseo de sentirse bonita ni de impresionar a la gente, sino que lo hace para educar a otros, en especial en el tema del reciclaje y del cuidado del ambiente.

“Mi proyecto de Belleza con propósito se trata de educar sobre la contaminación ambiental, no tan solo en como el plástico, sino también como los textiles y el ‘fast fashion’ contaminan. Quiero educar a las personas sobre cómo reciclar la ropa, los daños que causa no hacerlo, porque este mundo no tan solo es de nosotros, también es para nuestros hijos y se trata de conservarlo para que las generaciones futuras lo disfruten”, declaró con mucha seguridad.

Un sueño hecho realidad

Como muchas niñas, Rivera creció viendo certámenes de belleza. Incluso, su mamá participó en uno a principio de la década de los 90.

“Es mi primera vez en un certamen de belleza. La preparación fue una ardua donde tuve que aprender a ser responsable, donde tuve que aprender a ser disciplinada, que esas son cosas que uno va aprendiendo como tal a lo que va el certamen”, cuenta.

No obstante, no fue hasta hace unos meses que decidió participar por primera vez en un concurso y hoy cuenta con alegría que ganó.

“El mayor consejo de ella (mi mamá) fue darle a la gente lo que soy yo de verdad, ser genuina, ser auténtica y también disfrutar el momento que algunas veces con tanto estrés y con tanto ajoro, uno no se lo disfruta, pero que eso es lo más importante, disfrutarse el momento”, dijo la joven que fue criada por su mamá y su abuela.

Pero para Rivera, mucho más allá que una corona y la codiciada oportunidad de representar a su país, ganó amigas y vivencias que la acompañarán toda la vida.

“Las semanas previas de estar compartiendo con otras compañeras fueron emocionantes, muy bonitas, ya que todas creamos como esa conexión de hermanas de verdad. No había nada malo entre ellas, fue muy lindo y también me llevé unas amigas que, cuando me case, van a ser las damas de honor”, comentó.

Su triunfo se lo dedicó a su mamá y a Dios que han sido su “roca en todo el transcurso”.

“Yo solamente tengo 18 años, pero gracias a ellos me siento capaz y me siento segura de traer esa tercera corona y representar a Puerto Rico”, aseguró la espigada joven, quien también ganó la minicompetencia de “top model”.

La joven señala que su participación en el certamen local ha marcado su vida de una manera muy positiva. Opinó que este tipo de plataforma ayuda a las mujeres a descubrirse a sí mismas, a ver qué les gusta y qué no, además de dales herramientas para expresarse y crecer como personas. Al punto, qiue considera que en ella ha habido un antes y un después de este concurso.

“Era una mujer que no se atrevía tanto a hablar en público, que quería compartir y quería expresar su opinión, pero no sabía cómo, tampoco tenía los recursos o las herramientas para hacerlo. Ahora he aprendido tanto con este certamen. He aprendido a ser disciplinada, a organizar mi tiempo, a apreciar mucho a mi familia, a estar bien cerquita y eso es lo más que yo me llevo de este certamen, ya que no tan sólo me ayudará cuando represente a Puerto Rico, también me ayudará en mi mundo laboral”, afirmó Rivera, quien sueña con casarse y tener al menos dos hijos.

Rivera también ha encontrado en esta experiencia como reina de belleza la oportunidad de llevar a otras jóvenes un mensaje de empoderamiento en el que las invita a no rendirse y confiar en ellas.

“En esta vida van a pasar momentos difíciles, en esta vida van a pasar momentos de desilusión. Pero lo más importante que tú debes de tener es confianza en ti misma, porque eso es lo único que tú te puede dar, ese apoyo y esa confianza”, compartió.

Reina de belleza y emprendedora

Una vez culminen sus compromisos como reina de belleza, Rivera planifica seguir sus estudios universitarios en administración de empresas. Para ella, esa esa es la carrera ideal, pues desde los 15 años comenzó a emprender en un negocio propio que une sus habilidades y pasiones.

“Me gusta vestirme con ropa de los 80 y de los 90, porque entiendo que eso tiene una historia y también ahí va con mi Belleza con propósito sobre los textiles y como reciclar y la segunda mano de verdad que encuentro una pasión en eso, incluso tengo mi tiendita vintage, una página de Instagram donde vendo cosas de los 80 y 90. Esa es mi pasión en realidad. Se llama Perla Vintage. Por el certamen no he podido seguirla, pero la quiero seguir. A los 15 empecé a vender en una aplicación en internet y poco a poco hice mi página en Instagram. Me gustan los negocios”, relató.

No obstante, para la reina boricua no representa poner en pausa su sueño de emprendimiento si ello la lleva a cumplir su meta de representar a su país dignamente. Comentó estar muy agradecida de la organización de Miss Mundo Puerto Rico por el apoyo y la preparación que les brindó a las 30 candidatas que se midieron ante el jurado el pasado jueves en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

/ El evento inició con las 30 candidatas modelando y bailando con vestidos de coctel rosados, mientras un novel intérprete cantaba un tema pop urbano. (Stephanie Rojas)

Evidentemente, la música fue grabado previamente, pues no se veía en sincronía con el desfile. El intérprete se movía de un lado a otro del escenario en desproporción con las candidatas. (Stephanie Rojas)

La animación estuvo a cargo del comediante Danilo Beauchamp y Génesis Dávila, Miss Mundo 2014. (Stephanie Rojas)

La pareja de presentadores lució cómoda y fue Beauchamp quien tuvo un mayor dominio escénico al tener que improvisar en algunos momentos de la noche. El comediante tuvo un gran balance entre el humor y la seriedad del evento. (Stephanie Rojas)

Luego, eligieron a las 16 semifinalistas, entre las que estuvieron las seis triunfadoras de las mini-competencias (en la foto) que incluían talento, figura y top model, ganadas por las candidatas de Río Grande (Amanda Pérez), Luquillo (Mariela Pepín) y Toa Baja (Elena Rivera), respectivamente. (Stephanie Rojas)

Luego, pasaron al desfile en traje de baño. En la foto, Miss Dorado, Julianna Hernández. (Stephanie Rojas)

Miss Toa Baja, Elena Rivera. (Stephanie Rojas)

Miss Trujillo Alto, Michell Valentín. (Stephanie Rojas)

Miss Salinas, Skylene Correa. (Stephanie Rojas)

Miss Lares, Andrea Karolina Rivera. (Stephanie Rojas)

Miss Manatí, Jeandra Ventura. (Stephanie Rojas)

Mientras, el grupo de las siete semifinalistas estuvo integrado por las representantes de los pueblos de Luquillo, Dorado, Toa Baja, Orocovis, Carolina, Lares y Río Grande. (Stephanie Rojas)

En la competencia de traje gala las candidatas más aplaudidas fueron: Arecibo, Bayamón, Carolina, Toa Baja, Humacao, Lares, Luquillo, Orocovis y Ponce. (Stephanie Rojas)

Aryam Díaz, Miss Mundo Puerto Rico 2021, entregó la corona como despedida de su reinado. (Stephanie Rojas)

La ganadora del certamen fue la candidata de Toa Baja, Elena Rivera, quien se coronó como la nueva Miss Mundo de Puerto Rico. (Stephanie Rojas)

Como segunda y tercera finalista resultaron las jóvenes de Río Grande, Amanda Pérez Solis, y de Lares, Andrea Carolina Rivera, respectivamente. (Stephanie Rojas)

En la ronda final de preguntas, Rivera le respondió al actor Julián Gil sobre la reciente determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos que limitó el derecho al aborto y aseguró que los tribunales no debería limitar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. (Stephanie Rojas)

La beldad puertorriqueña aspira ser la sucesora de la polaca Karolina Bielawska, Miss World 2021. (Stephanie Rojas)

Aunque se mantuvo entre las favoritas de los expertos en certámenes de belleza, Rivera aseguró que esto le dio ganas de seguir adelante, nunca se confió en eso y siempre tratar de dar lo mejor de ella.

La toabajeña se describe como una mujer auténtica, conversadora y comprometida con lograr el bienestar de quienes le rodean.

“Me gusta conversar con la gente, saber sobre sus opiniones. Me encanta darles amor. Me encanta ser un ser de luz para ellos. Para mí eso es lo más importante, porque en este mundo donde exista tanta violencia y tanto discrimen, será esa luz para la persona que está pasando por un momento difícil en su vida es lo más hermoso que uno pueda hacer”, enfatizó.

Con opinión propia

Por su parte, Lady Wilnelia Merced Forsyth, la primera puertorriqueña en ganar la corona del certamen internacional en 1975, elogió no solo la imagen de la nueva reina, sino también la madurez y la seguridad con la que respondió la pregunta final del concurso. Se trató del cuestionamiento que le hiciera el actor Julián Gil sobre su postura ante la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos de dejar sin efecto la decisión del caso Roe vs. Wade, declarando así que no existe un derecho constitucional al aborto.

Rivera fue clara al expresar se trata de un asunto personal en el que un tribunal no debería limitar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.

Minutos más tarde y luego de haber ganado la corona, la joven expresó a este medio que está a favor de la vida, pero también respeta la decisión de cada persona.

“Entiendo que la mujer no debe ser presionada con esas leyes, ya que cada persona pasa por momentos complicados. Debe haber educación, pero una ley no va a frenar que los abortos pasen. Hay que cuidar a las mujeres, ellas son el centro de Puerto Rico”, expresó.