Miss Teen USA también renuncia a su título

A dos días de la renuncia de la modelo Noelia Voigt al título de Miss USA , el mundo de los certámenes de belleza se sorprendió al conocer que UmaSofia Srivastava , Miss Teen USA 2023 también anunció su salida de la organización debido a sus “valores personales ya no se alinean completamente con la dirección de la organización”.

“Después de meses de aferrarme a esta decisión, tomé la decisión de renunciar al título de Miss Teen USA. Estoy agradecida por todos los que me animaron desde que gané mi título estatal. Siempre recordaré con cariño mi época como Miss NJ Teen USA, y la experiencia de representar a mi estado como mexicano-indio americano de primera generación a nivel nacional fue gratificante en sí misma” , expresó la joven de Nueva Jersey a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

Alineada un poco a las razones de la ahora exMiss USA, en las que indicó que su razón era para “priorizar su salud”, Strivastava aseguró que “después de una cuidadosa consideración, decidí renunciar porque descubrí que mis valores personales ya no se alinean completamente con la dirección de la organización. Sin embargo, continuaré mi incansable defensa de la educación y la aceptación con mi libro infantil multilingüe The White Jaguar y con las organizaciones con las que he tenido el privilegio de trabajar”.