Alicia, Ivonne y Madison: qué tienen en común las ganadoras de “La casa de los famosos”

Alicia Machado

Ivonne Montero

Madison Anderson, “Miss Resistencia”

La cuarta posición la ocupó la cantante dominicana Yameyry “La Materialista” Ynfante . Por su simpatía, picardía y buena energía, la exponente urbana no fue nominada hasta la décima semana.

El secreto para ganar

Para comenzar, los habitantes deben ingresar a la mansión sin expectativas, convencidos de que el juego es individual y con la disposición de mostrarse tal cual son. Asimismo, los integrantes no pueden juzgar su temporada basándose en hechos de ediciones anteriores.

Es normal que los habitantes piensen que nominan a los “malos” y que merecen la salida inmediata, ya sea porque no hacen limpieza, porque son un “mueble”, porque no dan contenido y hasta porque “se hacen la víctima”. Ahora, si el público lo regresa con sus votos, una y otra vez, tienen que entender que la audiencia manda y sabe algo que ellos no.