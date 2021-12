Con los concursos de belleza no hay puntos medios, o los odias o los amas. Así de simple. Aunque la balanza se incline de un lado o hacia el otro, lo cierto es que cada edición del certamen Miss Universe viene acompañada de alguna controversia que trasciende la belleza y que inevitablemente pone el foco sobre dicha producción.

La 70 edición que se celebra en la ciudad de Eilat no ha sido la excepción. El concurso ha sido duramente criticado por aquellos que entienden que el certamen no debió celebrarse en Israel debido al conflicto israelí-palestino que tan reciente como el pasado mes de mayo dejó un saldo de más de 200 víctimas mortales, la inmensa mayoría sobre la franja de Gaza.

El gobierno de Sudáfrica fue el primero en expresarse sobre el asunto, haciendo un llamado a la joven Lalela Mswane a boicotear el certamen, pero ésta decidió continuar en la competencia aún sin la ayuda de su país.

Sudáfrica entiende que la participación de Mswane se puede ver como un espaldarazo al estado de Israel, que a su entender mantiene una especie de apartheid (estado de segregación) contra Palestina. El país africano –que durante cuatro décadas vivió la segregación racial institucionalizada- mantiene una política de solidaridad con el pueblo palestino y está en contra de la ocupación de territorios palestinos por parte de Israel.

El nieto de Nelson Mandela, Zwelivelile “Mandla” Mandela, fue uno de los que solicitó a los países africanos participantes del certamen internacional que lo boicotearan. Pero hasta el momento, todos siguen en competencia. Por otro lado, en un momento se dijo que la representante de Grecia se había retirado del certamen, pero resultó ser falso y así lo confirmó la propia organización del concurso, ya que su candidata Sofia Arapogianni se encuentra en Eilat.

Más allá de la situación política, varios países, entre ellos Malasia y Barbados decidieron no participar este año del concurso debido a la pandemia de COVID-19. Las organizaciones de ambos países compartieron a través de sus redes sociales un comunicado informando que estarían ausentes de esta edición como medida de protección para sus candidatas.

Ésta no es la primera vez que el concurso de Miss Universe enfrenta críticas por controversias y situaciones que se alejan de su propósito principal de belleza. En el año 2004, por ejemplo, el concurso se celebró en Ecuador, donde un grupo de mujeres indígenas protestó contra el gobierno por ocultar los problemas de pobreza durante la celebración del concurso. Con carteles alusivos al certamen, varias de las manifestantes levantaban consignas como: “En el país de la Misseria”, “Miss niños con hambre” o “Miss derechos por la vida”.

Imagen de una de las protestas que se llevaron a cabo en Ecuador durante el certamen de Miss Universe 2004. FOTO/ANA MARIA ABRUNA REYES. (ANA MARIA ABRUNA REYES )

En el 2018, en tanto, el concurso abrió sus puertas a la candidata española Ángela María Ponce Camacho, siendo la primera mujer trans –y hasta entonces la única- en formar parte de la competencia internacional, que ese año se celebró en Bangkok, Tailandia. Los más conservadores criticaron la decisión de la organización que se mantuvo firme en su decisión. Incluso, a pesar de ser eliminada en la primera ronda de las semifinalistas, la organización le dedicó un vídeo a Ponce durante la competencia, destacando su participación en el certamen y su lucha por los derechos y la inclusión de las personas trans. La joven fue reconocida con una ovación por parte de la audiencia y desfiló con la cinta de su país en alto, en señal de victoria.

Ángela María Ponce Camacho durante la noche final de Miss Universe 2018. HO/The Miss Universe Organization (Ralph Smith)

Quizás desde ese momento y tras el triunfo en el 2019 de la sudafricana, Zozibini Tunzi –quien se alzó con la corona con un estilo diferente y hablando con seguridad en contra del racismo y el machismo-, es más frecuente ver a candidatas expresarse sobre temas sociales y políticos, alejándose de la trillada frase de “queremos paz mundial”, aunque sería extraordinaria lograrla, sobre todo con relación al conflicto israelí-palestina.

En la pasada edición de Miss Universe 2020, celebrada este año en Florida, en plena pandemia de Covid-19, varias de las concursantes llevaron mensajes contundentes contra la homofobia, la xenofobia y contra los estados represivos durante la competencia de traje típico. Tal fue el caso de la candidata de Birmania, Thuzar Wint Lwin, quien aprovechó la competencia para denunciar la brutal represión de la junta militar que se alzó con el poder tras un golpe de Estado al país el pasado mes de febrero.

Birmania (Facebook)

La representante de Singapur, Bernadette Belle Wu Ong, por su parte, llevó un mensaje para que se detuviera el odio contra los asiáticos, tras la avalancha de odio y crímenes que sufrieron por la desinformación sobre la pandemia. De otro lado, la joven Lola de los Santos, quien concursó por Uruguay, mostró su apoyo a la comunidad LGBTQ+ con un traje de arcoíris y una falda con la frase: “No más odio, violencia, rechazo y discriminación”.

Parecería que las concursantes de Miss Universe finalmente se han apropiado de la plataforma de esta competencia para visibilizar los temas que nos afectan como sociedad. Que siempre gane la más inteligente, la más arriesgada, no es garantía, pero por lo menos, se va abriendo el camino.

En la competencia de trajes típicos de Miss Universe, Lola De los Santos, delegada de Uruguay, se destacó por luchar contra el discrimen hacia la comunidad LGBTTIQ. (BENJAMIN ASKINAS)

Una de las particularidades de la 70 edición de Miss Universe es que se ha insertado en el mundo de los NFT’s (non fungible token) al crear unas tarjetas conmemorativas digitales únicas con los rostros y nombres de las ganadoras de la competencia en sus 70 años.

El lanzamiento de las NFT’s de Miss Universe –creadas con la tecnología WAX Blockchain- fue el pasado 28 de octubre y se consiguen en paquetes de tres ($14.99) y doce ($49.99). Al ser un arte digital las tarjetas pueden ser atesoradas para siempre e intercambiarse instantáneamente con amigos o revenderse en el mercado secundario.

El uso de NFT’s está creciendo de forma acelerada y son muchas los artistas que están empezando a explorar con ellos, como lo hizo recientemente el puertorriqueño Juan Salgado que vendió su primer arte digital denominado “The Lotus Diamond” por un precio equivalente a $32,000.

Los NFTs o tokens no fungibles (non fungible token, en inglés) son representaciones inequívocas de activos, tanto digitales como físicos, en la red blockchain. Usan la misma tecnología que las criptomonedas, pero al contrario que estas, no se pueden dividir ni intercambiar entre sí, pero sí se pueden comprar y vender, según un informe del Banco Santander España.

Miss Universe 2021 se celebrará este próximo 12 de diciembre en Eilat, Israel. Esa noche la actual reina, la mexicana Andrea Meza, coronará a su sucesora. Representando a Puerto Rico, se encuentra la joven Michelle Marie Colón Ramírez, quien se perfila como una de las favoritas para ganar el concurso.