La vida del actor puertorriqueño, Modesto Lacén, dio un giro definitivo el 23 de marzo de 2020 cuando tomó en sus brazos a su primogénito, Nicanor. Recién comenzada la pandemia, ante tanto desconocimiento sobre ese tema, su esposa –la periodista y escritora, Ana Teresa Toro- comenzó la labor de parto y, por tratarse de una cesárea, él no pudo entrar a sala de parto. Recuerda que, aunque la tensión y el miedo intentaron apoderarse de su mente, optó por mantenerse tranquilo y confiar que todo saldría bien.

“Fue dramático porque esperaba que el nacimiento de mi hijo fuera como la canción de Rubén Blades - ‘El nacimiento de Ramiro’- y fue como un tango de Gardel”, asegura.

Minutos más tarde, su hijo, ese al que tanto le había cantado y hablado con las barreras del vientre materno lo separaban, apareció ante sus ojos y, desde ese día sus prioridades, su manera de ver la vida y hasta sus planes cambiaron.

“Una enfermera me tomó una foto de ese momento en el que me entregan a Nicanor y tengo cara de asombro, miedo, alegría”, recuerda.

Lacén destaca que la conexión con su hijo ha sido fuerte, inclusive antes de confirmar el embarazo de su esposa, cuando él comenzó a notar cambios en ella que lo llevaron a pensar que el deseo de ambos de concebir se había hecho realidad. Durante el periodo de gestación experimentó el síndrome de Couvade, en el que hombre tiene síntomas similares a los de su pareja. Aunque no leyó el tradicional libro “What to expect when you’re expecting”, Lacén señala que leyó bastante antes del nacimiento de su bebé, pues sabía que iba a ser un papá presente. En la actualidad goza al ocuparse de despertarlo en la mañana, asearlo y llevarlo al cuido. Ese proceso le hace recordar su niñez y esa relación tan cercana que siempre ha mantenido con su padre y que quiere replicar con su hijo.

“De pequeño, cuando iba al colegio, mi papá era el que me vestía. Me ponía una pomada llamada Vitapoint para que mi afro estuviera bien. Esa idea de uno asearse, de vestirse bien es algo que quiero transmitir a Nicanor. Es importante para todas las personas, pero especialmente para personas negras, afrodescendientes. Papi no habla mucho, pero cuando habla es muy certero. Me dio el ejemplo del orgullo de ser negro y puertorriqueño. Ese orgullo de respeto, de no tener limitaciones por lo que dijera la sociedad de las personas afrodescendiente, es una dignidad parca, no estridente, pero muy arraigada en sus raíces”, menciona.

El intérprete de “Pedro Knight” en la telenovela “Celia”, destaca también que quiere sembrar en su hijo la semilla de la igualdad y la equidad.

“Quiero enseñarle que no importa lo que sea, lo más importante es la dignidad. Tratar con el mismo respeto hacia el otro o la otra tiene que estar. en esencia todos somos humanos y no hay razón para ser arrogante si existe esa empatía”, añade.

Lacén además desea que su hijo aprenda a amar la música, algo que ha pasado en su familia por generaciones. Esto ya se está notando, durante la sesión fotográfica, el pequeño dio pasos de baile, tocó con ritmo una maraca y hasta hacía sonidos sobre una mesa moviendo sus manos de manera acompasada como si fuera un tambor.

“Papi es una persona bien sonora siempre está con frases de Maelo y Cortijo. Me cantaba nanas que ahora le canto a Nicanor. Tiene muchas canciones inventadas, silba mucho y eso es algo que hago con lo nene”, destaca.

Padre y actor

La pandemia le dio espacio a Lacén para disfrutar sin límites el crecimiento de Nicanor, pero su carrera vuelve a arrancar y se aproxima un viaje a Colombia que los separará por algún tiempo. No obstante, para el actor este no debe ser impedimento para que la relación se debilite, al contrario, desea que el pequeño pueda acompañarlo pronto a las grabaciones e incorporarse en el trabajo de su padre.

“Pienso que más adelante va a viajar conmigo, que aprenderá que esto es un trabajo hermoso, que tiene sus complejidades. No veo la hora que vaya a un set o a una sala de teatro. Eso sí, tengo claro que los personajes que escoja, sea para aprendizaje de él. Sé que me va a ver, que voy a ser un ejemplo. Por eso, lo que haga y diga va a repercutir en su visión de mundo”, concluye.