El rapero de Migos, Takeoff, murió después de un tiroteo la madrugada del martes frente a una bolera en Houston, confirmó un representante. Tenía 28 años.

Takeoff, cuyo nombre era Kirsnick Khari Ball, era parte de Migos junto con Quavo y Offset. Un representante de Migos, que no estaba autorizado a hablar en público, confirmó a The Associated Press que Takeoff había muerto.

La policía respondió poco después de las 2:30 a.m. a los informes de un tiroteo en 810 Billiards & Bowling, donde decenas de personas se habían reunido en un balcón fuera de la bolera, que se encuentra en el tercer piso, dijo la policía. Los oficiales descubrieron a un hombre muerto cuando llegaron.

Los guardias de seguridad que estaban en el área escucharon los disparos pero no vieron quién lo hizo, dijo un portavoz de la policía. Otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales en vehículos particulares.

No se han anunciado arrestos.

El trío de rap nominado al Grammy de Georgia ha tenido cuatro éxitos Top 10 en el Billboard Hot 100, incluido su No. 1 de varias semanas “Bad and Boujee” con Lil Uzi Vert. Lanzaron una trilogía de álbumes llamada “Cultura”, “Cultura II” y “Cultura III”, con los dos primeros álbumes alcanzando el número 1 en la lista de álbumes Billboard 200.

Obtuvieron un premio ASCAP Vanguard en 2018 por su éxito en la transmisión con canciones multiplatino como “Motorsport (con Cardi B y Nicki Minaj)”, “Stir Fry” y “Walk It Talk It”.

También interpretaron una versión ficticia de sí mismos en un episodio del exitoso programa de televisión “Atlanta”.

Offset, quien está casado con Cardi B, lanzó un álbum en solitario en 2019, mientras que Takeoff y Quavo lanzaron un álbum conjunto “Only Built for Infinity Links” el mes pasado.