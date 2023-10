El productor musical y director de la agrupación Plena Libre, Gary Núñez, falleció durante la mañana de hoy, sábado, a los 71 años, tras complicaciones con el cáncer de páncreas que padecía. La noticia fue confirmada por su esposa, Valerie Cox, a través de un comunicado de prensa.

“Queridos amigos y amigas. Con dolor en el alma mis hijos y yo les informamos el fallecimiento de mi Gary (Núñez) esta mañana. Gary falleció en nuestro hogar rodeado por nosotros, su familia, y recibiendo todo el amor que sembró a lo largo de su vida”, comenzó Cox.

“Como él mismo les informó hace unos días, mi amado esposo padecía de cáncer pancreático, cuyo diagnóstico nos llegó hace unas semanas. Gary luchó cuanto pudo para sobrellevar la condición, y estoy segura que así lo hizo también para que nuestros hijos LuisGa, Joel y Adriana y yo nos afectáramos lo menos posible”, incluyó,

La esposa del egresado del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras aprovechó para enviar un mensaje de agradecimiento al personal médico que atendió la salud del músico durante las pasadas semanas.

“Agradecemos al doctor Edgardo Vélez y a la doctora Maribel Tirado, así como al equipo médico del Centro Comprensivo de Cáncer, los cuidados que le dispensaron durante estas últimas semanas. Nuestra familia les estará eternamente agradecida, igual que a todos los amigos que nos han acompañado durante esta gran prueba”, exteriorizó.

Asimismo, Cox se mostró agradecida con el grupo musical que su esposo fundó en el 1994, Plena Libre. En esa línea, subrayó que “los panderos seguirán sonando” para mantener vivo el legado de Núñez.

“Por último, a los integrantes de Plena Libre, gracias por su amor y solidaridad. Una vez más demuestran que somos una familia extendida y querida, siempre unidos y solidarios. Como ustedes saben, el compromiso de Gary con la agrupación y nuestra música puertorriqueña fue inquebrantable. Nosotros continuaremos con ese legado, con todo el mismo amor y compromiso. Ese será nuestro homenaje a su imborrable legado”, dijo.

En el escrito, además, la familia del director musical compartió algunos detalles de las exequias. “A todo el pueblo que tanto lo amó le informamos que nuestro Gary será cremado y en los próximos días les invitaremos a un acto público de recordación y duelo”.

El pasado 9 de octubre, el productor musical y bajista ofreció unas declaraciones escritas para compartir con el pueblo puertorriqueño que padecía cáncer de páncreas, uno de los más agresivos y mortíferos

“Queridos amigos y amigas. La vida a veces nos sorprende y nos presenta retos que nunca imaginamos enfrentaríamos. Hoy me toca a mí enfrentar un enorme reto que, por el amor que le tengo a todo el pueblo puertorriqueño y por el respaldo que he recibido de ustedes por décadas, me siento en la necesidad de compartirles”, mencionó el también bajista.

“Luego de una extensa lista de estudios y exámenes médicos, hace unos días fui diagnosticado con cáncer pancreático. Junto a mi esposa Valerie, mis hijos LuisGa, Adriana y Joel, y el equipo de especialistas que me atienden, estamos atendiendo la situación y echando el resto para sobrepasar este tropiezo. Hay vida”, destacó.

Una vida en defensa de la plena

Núñez nació el 14 de marzo de 1952. Fundó la agrupación Plena Libre en 1994 y se presentó por primera vez ese mismo año en el desaparecido Hijos de Borinquen en el Viejo San Juan. Han sido casi tres décadas sin parar, tocando ininterrumpidamente con excepción de la pausa obligada por la pandemia de COVID-19, que obligó una pausa de Plena Libre. Núnez y Plena Libre fueron un grupo constante que se adentró en la escena musical desde la década de 1990 para demostrar que los ritmos autóctonos no se limitan a una época, sino que pueden escucharse todo el año.

El fenecido director del grupo fue la escuela de muchos músicos y cantantes que pasaron por la agrupación de plena y bomba para defender y difundir los géneros en el competitivo mundo del “mainstream” sin el respaldo de compañías discográficas multinacionales.

Plena Libre pudo grabar 16 producciones y de estas 10 fueron totalmente independientes. Plena Libre fue el primer grupo musical puertorriqueño en la categoría “folclórico” en ser nominado a los Premios Grammy y Latin Grammy.

Su discografía incluye los lanzamientos “Juntos y revueltos” (1994), “Cógelo, Que Ahí Te Vá!” (1995), “Plena pa’ ti” (1996), “Plena Libre” (1998), “Más libre” (2000), “Mi ritmo” (2002), “Estamos gozando” (2003), “Corazón” (2013), “Por la ventana” (2016), “La cosa nuestra” (2020) y el más reciente, “Cuatro equinas” (2023), entre otras producciones.

“Nosotros desde que arrancamos hemos tenido el mismo interés desde el primer día que es llevar el género de la plena y la bomba al mismo nivel que tienen los otros géneros y difundirla en Puerto Rico y fuera de aquí. Hemos sido bendecidos y nos sentimos humildemente orgullosos del respaldo de la gente de este país. Nosotros no hemos estado, con grandes compañías. Somos un grupo independiente en este mercado que es tan competitivo. El 70% de nuestras producciones discográficas son independientes. Nunca tuvimos el respaldo de una multinacional, este es el gran logro de este grupo”, dijo el director musical en una entrevista publicada el pasado mes de junio en El Nuevo Día.

El éxito de Plena Libre mereció varios reconocimientos, entre los que se incluyen los otorgados por la Cámara de Representantes, la Fundación Rafael Cepeda y el del Municipio de Loíza. También, han obtenido premios Tu Música, Farándula y “People’s Choice” entre otros.

Uno de los reconocimientos recientes fue el pasado 26 de agosto durante la quinta edición “De Trastalleres a Trastalleres”, Núñez fue honrado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) en la Placita de los Pleneros en el barrio Dulces Labios de Mayagüez.

Quería celebrar en grande el aniversario

El director musical se dedicó estos últimos meses de vida a tocar el nuevo álbum “Cuatro Esquinas”, que lanzó en junio de este año. Núnez regresó a su adolescencia para hacer el relato musical que vivió en la comunidad de Puerto Nuevo, en San Juan. Su crianza fue allí y el vecindario sanjuanero fue la inspiración del disco.

“En Puerto Nuevo había un lugar que se llamaba Cuatro Esquinas y el CD es una colección de personajes que había en la comunidad de allí en Caparra. En mi caso eran cuatro colmados, uno en cada esquina y la gente iba lo mismo a contar las penas que a comprar arroz. Ese lugar era el punto de reunión. Hay diversos personajes desde el chismoso, el usuario de drogas, la mujer empoderada, el tipo que está enchulado de una chica y no sabe el porqué. Son historias de comunidad, porque todos podemos tener un Cuatro Esquinas en alguna parte de la isla. Son esas vivencias”, relató en ese entonces.

Uno de los grandes deseos del fenecido músico era lanzar el álbum en honor al aniversario 30 de Plena Libre en diciembre de 2023. Su otro anhelo era celebrar en grande el aniversario del grupo el 14 de mayo de 2024, con un espectáculo masivo en la isla.