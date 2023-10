Este lunes, el productor musical y director de la agrupación Plena Libre, Gary Núñez, ofreció unas declaraciones escritas para compartir con el pueblo puertorriqueño la situación que le aqueja.

“Queridos amigos y amigas. La vida a veces nos sorprende y nos presenta retos que nunca imaginamos enfrentaríamos. Hoy me toca a mí enfrentar un enorme reto que, por el amor que le tengo a todo el pueblo puertorriqueño y por el respaldo que he recibido de ustedes por décadas, me siento en la necesidad de compartirles”, mencionó el también bajista.

“Luego de una extensa lista de estudios y exámenes médicos, hace unos días fui diagnosticado con cáncer pancreático. Junto a mi esposa Valerie, mis hijos LuisGa, Adriana y Joel, y el equipo de especialistas que me atienden, estamos atendiendo la situación y echando el resto para sobrepasar este tropiezo. Hay vida”, destacó en el escrito.

De igual modo, ante este panorama, destacó que la agrupación continuará operando, como de costumbre.

“Plena Libre sigue con su agenda de trabajo a tiempo completo, dirigida por mi hijo LuisGa, como lo ha estado haciendo durante los pasados meses. En estos días tenemos compromisos aquí en Puerto Rico y en el hermano país, Colombia. Plena Libre sigue y seguirá poniendo a gozar el público, ahora con más ahínco que nunca porque somos y siempre seremos los abanderados de la plena de Puerto Rico. Plena Libre no se quita, Plena Libre sigue”, agregó Núñez, quien por más de tres décadas ha sido uno de los más importantes promotores de la plena en Puerto Rico.

Asimismo, este director musical, quien el pasado mes de agosto recibió un reconocimiento de parte del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) durante el Plenazo de Trastalleres a Trastalleres, en Mayagüez, agradeció los buenos deseos, vibras y oraciones que “siempre son tan necesarias en esta lucha”, a la vez que solicita espacio no solo para trabajar en su proceso de sanación, sino para él y su familia poder lidiar con este imprevisto.

“Ahora es que se empina la cuesta, y vamos a dar la batalla entonando mi canción, una que Puerto Rico hizo suya: Voy subiendo, voy bajando, si vives como yo vivo, yo vivo vacilando… Vivamos a plenitud, abracémonos: Mañana por la mañana llena tu casa de flores, de seguro te visita, la Virgen de los Dolores… Con mi amor y respeto”, culminó el líder de Plena Libre, con la que ha viajado por el mundo llevando la plena a los escenarios de países lejanos e introduciendo la cultura puertorriqueña a lugares remotos.