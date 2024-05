Kevin Durand disfruta ser el rey de “Kingdom of the Planet of the Apes”

En la ciudad a la que Kevin Durand pertenece, el cine es algo con lo que uno puede soñar, pero no algo que uno elegiría necesariamente como carrera. Durand nació y se crio en Thunder Bay, situada sobre la orilla norte del Lago Superior, a unas 21 horas al norte de Toronto, Canadá.

“Muchos habrán pensado que estaba loco cuando les dije que me iba a hacer cine a Hollywood”, explica el actor. En los más de treinta años que transcurrieron desde entonces, Durand trabajó con muchos de los pesos pesados de Hollywood, pero nunca estuvo tan entusiasmado como ahora para declarar al mundo y a todos en su ciudad natal que: “¡Soy el mismísimo rey de ‘The Planet of the Apes!’”

En la película de Wes Ball “Kingdom of the Planet of the Apes”, ambientada varios cientos de años después de las películas más recientes de la saga, Durand interpreta a Próximus César, un chimpancé bonobo que ha logrado un nivel de poder nunca antes visto en el mundo de los simios. Y, revela el actor, interpretar el antagonista principal de la película fue una de las experiencias más gratificantes de su carrera.

La película "Kingdom of the Planet of the Apes" estrenó en Puerto Rico el jueves, 8 de mayo de 2024. (Captura)

¿Qué sintió la primera vez que se vio a usted mismo completamente renderizado como Próximus César?

Fue maravilloso. Weta Digital hizo un trabajo extraordinario. Próximus es el simio más articulado que hemos visto en esta serie de películas, así que tuve la suerte de tener un poco de licencia para añadirle más expresión, y es genial verlo en el personaje.

¿Cómo fue el proceso de usar captura de movimiento para convertirse en el personaje?

Fue muy divertido. Creo que es la vez que más me divertí. Es un proceso tan inmersivo y funciona totalmente con la imaginación y la fantasía. Fue impresionante sumergirme en ese personaje. Estudiamos las diferencias anatómicas entre el bonobo y yo, y fue increíblemente informativo. Tuve licencia para convertirme en esta otra criatura. Wes [Ball] me desafió a aprovechar las diferencias anatómicas. Fue realmente fantástico trabajar con él.

¿Qué le atrajo de The Planet of the Apes originalmente? ¿Es fan de la saga?