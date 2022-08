El escultor italiano Nacho Palau, famoso por ser la pareja del cantante español Miguel Bosé por cerca de 26 años, anunció a través de sus redes sociales que padece cáncer de pulmón.

Esta personalidad de la sociedad española ganó popularidad recientemente, no solo por los problemas legales en los que estuvo involucrado con Bosé, sino también por haber participado en el “reality” “Supervivientes” del canal español Telecinco.

Palau se mantiene muy activo en las redes sociales, por lo que muchos de sus seguidores se habían extrañado de una breve ausencia del artistas plástico, hasta que se supo la noticia de que estuvo ingresado en el Hospital Clínic de Valencia. Una semana después de salir del hospital, publicó un emotivo mensaje en las redes sociales.

“Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas, que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato. Siento haber estado desconectado últimamente, pero, al día de hoy, me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad”, explicó Palau, de 50 años.

“No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación”, añadió Palau, no sin antes enviar un mensaje al público para que aprecien el diario vivir y las detalles positivos de la vida. “Disfrutar día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa y recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices”.

Hace varios meses se supo que la madre del escultor, Lola Medina, también sufría de un cáncer en el pulmón y que estaba en tratamiento y recuperación.

Palau, que vive en la localidad valenciana de Chelva, se separó de Bosé, de 66 años, en 2017. De la relación con Nacho Palau nacieron cuatro hijos, todos ellos por gestación subrogada. Dos de ellos son biológicamente de Miguel y los otros dos de Nacho. Ante la separación de estos un juez decretó que cada uno se quedara con la custodia de aquel que le correspondiera según su ADN. Esto es algo que dejó insatisfecho a Bosé, que trató de luchar en los tribunales por la custodia de los cuatro, hasta ahora sin éxito.

Tan reciente como el pasado año un juez español declaró nula una petición de Palau de que los cuatro niños, Tadeo, Diego, Ivo y Telmo, fueran considerados como hermanos, de manera que tanto el italiano como Bosé tuvieran la custodia compartida, algo a lo que Bosé se negaba.

Sin embargo, el juez si dejó claro que podrían consideraba la posibilidad de establecer la práctica de visitas para que los niños pudieran verse y pasar tiempo juntos, tal y como hicieron hasta que sus padres decidieron separarse luego de casi 30 años de relación. Al conocer la decisión del juez, el escultor indicó que presentaría una apelación para conseguir de que los niños sean reconocidos como hermanos a pesar de no tener los mismos genes ni tampoco compartir apellidos.