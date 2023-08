La primera temporada de “La casa de los famosos México” terminará mañana, domingo 13 de agosto, lo que quiere decir que los divertidos y pícaros momentos entre Wendy Guevara y Nicola Porcella publicados en las redes sociales pasarán a la historia del “reality show”. Aunque muchos seguidores de la influencer mexicana y el actor peruano desean que haya una relación sentimental entre ambos al salir de la mansión, ayer viernes, la también cantante acabó con todas las esperanzas de que sea así.

Ante sus amigos y compañeros del “Team Infierno”, Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Emilio Osorio, “Wencola”, como bautizaron la afinidad de ambos participantes, aclararon si hubo o no amor durante su estancia en “La casa de los famosos”. Porcella aseguró que quedó atraído a primera vista.

“Dije: ‘qué modelo de Victoria Secret acaba de entrar aquí, al programa’, empecé a hablar con ella, tenía una voz melodiosa, que me susurraba al oído, pasaban los días, me fue gustando, hasta que se echó atrás mío y sentí algo raro”, expresó.

Guevara, natural de León, Guanajuato, México, aseguró que nunca sintió atracción por Porcella, y que todo fue un juego. “La gente se enamora de una sonrisa bonita o chistosa, pero yo no. Yo conocí a este individuo, lo empiezo a conocer, él comenzó a tomarse ciertas atribuciones, a agarrarme, a ser muy confianzudo, y yo también jugué, pero aclaro: jamás sentí atracción, excitación, nada”, dijo.

Porcella confesó que trató de conquistar a la joven de 30 años, pero no dio su “brazo a torcer”. “Yo traté de conquistarla muchas veces, pero ella dijo que no le gustaría estar con un hombre pendejo. Siempre la traté bien, no me arrepiento”, agregó.

Aunque, hasta los propios padres de Guevara desean que Porcella sea su yerno, la integrante de “Las perdidas” subrayó que no es el tipo de hombre con el que le gustaría compartir sentimentalmente, pero sí lo quiere como amigo. Para concluir su “historia de amor”, incitado por De Nigris, el actor le dio un beso en la boca a la cantante.

“Yo sí me enamoré de verdad”, concluyó Porcella.