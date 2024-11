Nicole Colón y Margarita Bernardo audicionan para la nueva versión de Nuestra Belleza Latina

“La realidad es que no pensaba venir, aunque siempre me ha llamado la atención porque es una puerta para seguir creciendo profesionalmente y cruzar fronteras y buscar oportunidades internacionales. Lo dudé mucho, porque estar en un reality nuevamente me asustaba un poco ya habiendo tenido las experiencias que tuve. Pero mi mamá me motivó y me dijo que no perdía nada tratando y creo que es la manera que he visto todo en la vida. Si no es para mí no se me va a dar ni un poquito y si es para mí vamos con todo. Es la meta de buscar oportunidades y crecer”, sentenció Short, quien además de ser presentadora de televisión realiza comerciales y ha hecho cine.