A una semana para entregar su corona, Estefanía Soto, la actual Miss Universe Puerto Rico, experimenta momentos de nostalgia al revivir la experiencia del certamen y rodearse de las candidatas que aspiran el título.

“Por primera vez hoy, (jueves) es que estoy sintiendo esa nostalgia. Vine a Wapa para unas entrevistas y tienen una exposición bien bella de los tres vestidos que utilicé en la competencia y comienzo a sentir esa emoción de retrospección y pensar en todo el proceso que he pasado y la transformación. Siento nostalgia”, sostuvo la reina de belleza en entrevista por Zoom con este medio.

La noche final el concurso será el próximo, jueves, 30 de septiembre y se transmitirá por Wapa Televisión. La preliminar se trasmitirá este domingo, 26 de septiembre a las 8:00 p.m. a través de Wapa.

Estefanía se prepara para su último desfile como reina de belleza con la satisfacción y el orgullo de representar dignamente a Puerto Rico, entrar al grupo de las 10 en Miss Universe y haber dado un paso adelantado en lo que se refiere a las transiciones que tienen las reinas al entregar la corona. Por lo general esa entrada al escenario del certamen por última vez, enmarca en muchas reinas de belleza lo qué depara el futuro. Es decir, los seguidores de los certámenes se preguntan y ¿ahora sin corona qué es lo próximo qué hará?

Por fortuna Estefanía respondió esa interrogante en agosto cuando se integró al equipo de trabajo del nuevo programa “El cuarto poder”, liderado por el abogado y comentarista Jay Fonseca. La reina de belleza debuto en el espacio televisivo y hasta el momento la experiencia ha sido un descubrir fascinante que la mantiene llena de ganas de aprender.

“Lo de Jay ha sido una gran sorpresa, el recibir esta oportunidad tan maravillosa antes de entregar la corona. Obviamente las reinas cuando entregamos la corona pasamos por un proceso de ajustes y de definir hacia dónde nos dirigimos y me siento afortunada de contar con esa oportunidad. He tenido mucho apoyo y guía de todas las personas que forman parte del proyecto. Ha sido genial. Siento que estoy haciendo una maestría nueva con los reportajes y las investigaciones”, afirmó la beldad que cuenta con un bachillerato en Lenguas Extranjeras con concentración en Francés de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y una maestría interdisciplinaria en Mediación Intercultural con enfoque Sociológico, Antropológico y Perspectiva de Género de la organización europea Erasmus Mundus.

En el caso de Miss Universe Puerto Rico su participación en el espacio dedicado al periodismo investigativo se enfoca en una perspectiva social.

De su reinado que fue uno atípico ya que la elección fue por designación de la organización Miss Universe Puerto Rico en medio de la crisis de salud provocada por la pandemia y que impedía la celebración de certámenes, Estefanía explicó que lo más duro fue “soltar el golpe del resultado de Miss Universe”.

La representante de Puerto Rico siempre se mantuvo favorita entre los seguidores de los concursos de belleza, pero en la noche final no logró entrar como una de las cinco finalistas.

“Lo más difícil fue el resultado de la noche final. Lo pasé genial en los diez días y súper contenta y enfocada. Sin ningún tipo de dudas de que iba a hacer un trabajo excelente y que podía llegar más lejos de lo que llegué. Así que los resultados de la noche final me dieron fuertemente. Recuperé emocionalmente más rápido de lo que pensé. Pensé que me iba a tomar un mes, pero me di cuenta que tenía la plataforma del certamen y que podía hacer otras cosas. Dije ‘este no es el momento de sufrir’”, reveló.

Le encantaría actuar

En su paso por el reinado, Estefanía también descubrió que la actuación es una faceta que le provoca gran interés por lo que desea prepararse. Su anhelo es poder actuar en series y películas ya sea para televisión o plataformas digitales. De hecho comenzó a educarse con el actor Modesto Lacén.

“La actuación es algo primordial. Tengo muchas ganas de meterme en ese mundo y ver qué pudiera salir de ahí. Estoy como una niña chiquita descubriendo este mundo. Me gustaría poner mi tiempo, recursos y prepararme por si surge alguna oportunidad”, indicó.