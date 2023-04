Las recientes salidas de la estrella puertorriqueña Bad Bunny con la modelo y socialité Kendall Jenner han provocado que muchos se pregunten ¿quién es la joven que pertenece a la dinastía Kardashian-Jenner?

Aunque ninguno de los famosos ha confirmado si mantienen un romance o no, lo cierto es que los paparazzis en Estados Unidos al parecer llevan una agenda fija para intentar capturar en fotos a la pareja que ha sido vista corriendo caballo, en restaurantes y establecimientos nocturnos en Los Ángeles, California. Bad Bunny y Kendall han sido fotografiados en las últimas semanas en diferentes momentos.

A continuación repasamos algunos datos en la vida de la modelo Kendall Jenner.

1. La modelo profesional nació el 3 de noviembre de 1995 en Los Ángeles California, donde reside. Este año celebrará sus 28 años.

2. Es hija de Caitlyn Jenner, antes Bruce Jenner, quien en el 2015 anunció públicamente ser una mujer transgénero y se sometió en el 2017 a un cambio de sexo. Jenner estuvo casada con la empresaria Kris Jenner. El matrimonio tuvo dos hijas Kylie y Kendall.

El exdeportista se divorció en diciembre pasado de Kris Jenner, madre de Kim, Khloe, Kourtney y Robert Kardashian, y con quien tuvo a sus dos hijas menores, Kendall y Kylie Jenner. (Archivo)

3. Es hermana de las famosas socialité Kourtney, Kim y Khloe Kardashian y de Rob Kardashian.

Sus famosas hijas, Kourtney, Kim y Khloé Kardashian y Kylie y Kendall Jenner estuvieron en el festejo. (Instagram)

5. Nació en una de las familias más famosas de Estados Unidos y desde muy pequeña estuvo expuesta a la fama gracias al famoso reality televisivo “Keeping Up With The Kardashians” que cuenta la vida de todo el clan Kardashian-Jenner dese hace más de una década.

6. Incursionó en las pasarelas de modelaje antes de los 18 años. En el 2015 modeló para la reconocida marca Victoria Secret. En el 2017, con 22 años, Forbes la catalogó como la modelo mejor pagada con ganancias de $22 millones. Es modelo de grandes marcas, diseñadores y de firmas de lujos.

7. Según el portal especializado en la fortuna de las celebridades, Celebrity Net Worth, la joven cuenta con un patrimonio de $45 millones producto de sus ingresos en pasarelas, patrocinios, redes sociales y su participación en el reality “Las Kardashians” y la versión anterior “Keeping Up With The Kardashians”.

ARCHIVO – En esta fotografía del 17 de agosto de 2011 de izquierda a derecha Khloe Kardashian, Kylie Jenner, Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, y Kendall Jenner llegan a la fiesta de lanzamiento de Kardashian Kollection en Los Angeles. Después de más de una década el reality “Keeping Up With the Kardashians” terminará el próximo año anunció la familia el 8 de septiembre de 2020. (Foto AP/Matt Sayles, archivo) (Archivo)

8. En Instagram, Kendall cuenta con 282 millones de seguidores, siendo la modelo profesional con la mayor cifra de seguidores.

9. Es amante de la fotografía y ha podido desarrollarse en esa faceta.

La modelo fue novia del jugador de baloncesto de la NBA Devin Booker, con quien inició en el 2020, pero la relación se hizo pública en el 2021 durante un especial del reality “Keeping Up With the Kardashians. En el 2022 la pareja confirmó su separación. Algunos medios estadounidenses señalaron que la agenda de trabajo de ambos provocó la ruptura sentimental. La vida amorosa no ha sido tan pública como la de las Kardashians. Se la he vinculado en el pasado con Harry Styles, Ryan Nassif y A$AP Rocky, entre otros.

