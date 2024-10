Padre de Liam Payne llega a Argentina para la repatriación del cuerpo

Según pudo saber LA NACIÓN , Geoff aterrizó en suelo argentino alrededor de las 5:40 de la madrugada en un vuelo de la empresa LAN Perú acompañado por tres personas más: los custodios históricos de Liam cuando era parte de One Direction. Ningún otro familiar vino al país para reconocer el cuerpo de Liam y afrontar el trámite de repatriación.

En relación con la repatriación de los restos de Payne, se le informó que llevarlo de regreso al Reino Unido puede demorar entre cuatro y cinco días. Además, LA NACIÓN pudo confirmar que, lejos de lo que indicaron los rumores en un primer momento, Liam Payne no será cremado para su traslado.

Los días de Liam en Buenos Aires

El 2 de octubre, Liam Payne estuvo como espectador preferencial del show de su amigo Niall Horan. Los dos ex One Direction, la exitosa banda que integraron con Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik, coincidieron ese día en el Movistar Arena, donde Horan ofreció su show como parte de su gira por América Latina. A Payne, en tanto, se lo vio en uno de los palcos del estadio, desde donde disfrutó cada instancia del recital. Días antes, al llegar al país, Payne se fotografió en el aeropuerto con una fan, a quien le pidió intercambiar lentes. Estaba relajado y de muy buen humor.

No era la primera vez que se dejaba ver en Buenos Aires. En agosto del año pasado anunció la cancelación de su tour por América Latina, que incluía una parada en el Movistar Arena en septiembre de 2023. Sin embargo, sus fans tuvieron una pequeña revancha: algunos pudieron verlo en mayo de este año, cuando acudió al show de otro ex One Direction, Louis Tomlinson, quien se presentó en el estadio de Vélez Sarsfield.