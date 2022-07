A sus 20 años, Paola González se ha desempeñado como atleta y también le ha dedicado tiempo a la filantropía a través del Club de Leones de su pueblo, San Sebastián. Su meta más reciente fue experimentar lo que era participar en un concurso de belleza y, en su primer intento, se convirtió en Miss International Puerto Rico 2022, con la oportunidad de representar a su isla en el evento internacional que tendrá lugar en Tokio, Japón a finales de este año.

“No había tenido ningún tipo de experiencia en certámenes de belleza ni nada de modelaje. Esto es todo nuevo para mí y estoy súper contenta porque he evolucionado muchísimo y siempre (estoy) dispuesta a aprender”, comentó la libero del equipo de voleibol del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, institución donde estudia ingeniería química.

González confesó que decidió participar en el certamen de Nuestra Belleza Puerto Rico –donde se selecciona a las representantes de la isla en los concursos Miss International, Miss Grand International y Miss Supranational- porque “más allá de (llevar) una corona bonita” le da una plataforma mayor para realizar la labor social que tanto le llena el alma.

“Creo que Nuestra Belleza Puerto Rico y la plataforma del Miss International, brinda herramientas necesarias para llevar ese mensaje sobre lo que es sembrar la semilla de la empatía en los jóvenes y que debemos trabajar mano a mano con la comunidad. Actualmente pertenezco al Club de Leones, una organización internacional que se dedica a labores sociales como lo es el hambre, la diabetes, el cáncer pediátrico y la concientización sobre el medio ambiente”, contó González.

La joven relató que su entrada al Club de Leones se dio temprano en la adolescencia, cuando en su pueblo necesitaban una joven embajadora y su madre le preguntó si deseaba realizar esa tarea. Al principio, confesó que pensó que se trataría de un trabajo más de imagen, hasta que ella misma decidió involucrarse en otras actividades filantrópicas. Actualmente, es la secretaria del distrito del Club Leo, una división compuesta por jóvenes interesados en el voluntariado.

“Yo decía eso no me llama la atención porque está compuesto por personas mayores, pero me di la oportunidad y fueron ellos quienes me educaron y me enseñaron que para brindar una mano a aquellos que así lo necesitan no hay edad, no hay límites y para mí son ya mi familia. Yo los quiero y los adoro un montón y gracias a ellos dedico mi labor social”, mencionó González, quien añadió que, aunque “dicen que es algo de personas mayores, ellos son una chulería y para mí son como muchos abuelitos”.

Sin saberlo, todas esas experiencias las fueron moldeando en la reina de belleza que es al día de hoy, que sigue desarrollándose y que busca llevar a otras mujeres y jóvenes un mensaje que inspire a luchar para ser mejores personas y que eso incluye tener empatía por quienes les rodea.

“Quiero llevar a Japón la representación de la esencia de la mujer puertorriqueña. Además de eso, soy joven y quiero llevar un mensaje de inspiración a todos esos jóvenes y mujeres de que realmente trabajando fuerte podemos lograr nuestros sueños”, finalizó.

Paola González, Miss International Puerto Rico 2022. (VANESSA SERRA DIAZ)

