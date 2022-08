La carrera del tenor español Plácido Domingo al parecer vuelve a enrevesarse, luego de que su nombre apareciera vinculado a la de una red criminal en Buenos Aires, Argentina, a la cual se le acusa de tráfico sexual, entre otros crímenes.

Según una información obtenida por el diario uruguayo “El Observador”, y que forma parte de una investigación denominada Secta Sociedad Anónima, llevada a cabo en Argentina, la estrella de ópera mantuvo presuntamente contactos y encuentros con mujeres vinculadas a una red que se dedicaba a la trata de personas y que también operaba en Uruguay captando víctimas.

En una de las llamadas interceptadas por la investigación, donde se capturaron a 24 personas, se puede escuchar una voz que alegadamente es la de Domingo, conversando con una mujer de apodo “Mendy”, que formaba parte de la organización. En la conversación, ambos cuadran un encuentro en un edificio identificado como Museo.

“Cuando salgamos de la cena, venimos separados, lo hacemos así porque ellos, mis agentes y todo se van a subir a la habitación cuando yo suba”, se escucha decir a la voz identificada como la del cantante.

Otro extracto de la grabación, según “El Observador”, incluye a “Mendy” llamando al presunto líder de la red criminal, Juan Percowicz, para celebrar que ha confirmado planes con el hombre, a quien se refiere como “Plácido”.

Carrera en picada

Desde 2019, más de 20 mujeres han presentado públicamente denuncias de mala conducta contra Domingo. Como resultado de esas acusaciones, el artista rompió sus lazos profesionales con la Ópera Metropolitana de Nueva York y renunció a su cargo como director general de la Ópera de Los Ángeles, en California.

Por más de cuatro décadas, el cantante de 81 años era considerado como una de las estrellas de la ópera, siendo un nombre muy familiar en todo el mundo gracias a su participación junto al fallecido Luciano Pavarotti y el español José Carreras.

A pesar de todas las alegaciones, Domingo retomó su carrera el año pasado, con presentaciones de su espectáculo en países de Europa, América Latina y Oriente Medio. Además de eso, se mantiene como embajador de los relojes Rolex.

“Me he equivocado al guardar silencio todo este tiempo; ese silencio me ha costado caro y me ha herido mucho”, confesó Domingo hace dos años en una entrevista concedida al programa “La pr1mera pregunta”, del canal público de televisión española, donde aprovechó el momento para defender al asegurar que “nunca” había abusado de nadie.

Hasta el momento, Domingo no se ha expresado públicamente sobre estas alegaciones que provienen desde Argentina y Uruguay.