El exponente de música urbana, René Pérez tuvo una aparación estelar durante el segundo concierto “P Fkn R” del cantante Bad Bunny, celebrado la noche del sábado, 11 de diciembre. El momento fue muy especial para el artista conocido como Residente, quien subió junto Bad Bunny a cantar en el techo de un contenedor que estaba localizado entre los expectadores en el área de arena.

Luego de interpretar el tema “Chulin Culin Chunfly”, popularizado por Julio Voltio, el cantante del grupo Calle 13 tomó la palabra. “Yo quiero dar un mensaje primero. Me siento bien de estar en Puerto Rico de corazón. Para mí es súper valioso estar acá. Es súper importante, porque Benito se ha convertido como... no sé, yo tengo muchos amigos y colegas a los que respeto... y entre ellos tengo a mi hermano, tengo también a Rubén Blades que es como mi padre, Benito es como un hermano para mí”, expresó el puertorriqueño ganador del premio Grammy. “Para mí es muy emocional, porque la última vez que estuve aquí antes de la pandemia, en el Hiram Bithorn. Y verte aquí, partiéndola, en serio. Yo no soy de hacer ‘shows’. Yo soy en verdad”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, para sorpresa del propio Benito Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny, Residente sacó de uno de los bolsillos de su pantalón un pequeño bolso. “Quiero darte algo. Esto es bien especial para mí. Tengo este bolsito, con el que yo viajé el mundo, desde que empecé mi carrera”, explicó Pérez con la voz entrecortada. “Me lo dieron los indios arhuacos. Lo estuve viajando toda mi carrera, toda mi vida, es lo más importante que tenía. Te quiero”. Luego de terminar el mensaje, ambos cantantes se fundieron en un abrazo y se vio a un emocionado Bad Bunny, quien pareció contener lágrimas.

El pueblo indígena arhuacos, que vive en las zonas montañosas al norte de Colombia, es profundamente espiritual para los que la naturaleza y la sociedad como unidad están regidas por una sola ley sagrada.

Una vez terminado el emotivo mensaje, los artistas continuaron con el concierto cantando el tema “Atrévete”, con el que Pérez se dio a conocer a principios de su carrera en Calle 13, junto a su hermano Eduardo Cabra, conocido como Visitante.

Cabe destacar que Residente participó como uno de los artistas invitados junto a J Balvin, con quien protagonizó una controversia mediática por la reciente celebración de los premios Grammy. Balvin y Pérez no estuvieron juntos en el escenario, pero coincidieron en el espacio destinado para los artistas.